Google 15 Ağustos’ta Fortnite geliştiricisi Epic Games ile iletişime geçti. Şirket Android Fornite yükleyicisinde ciddi bir kusur bulmuştu. Google’ın tespitine göre telefona indirilen Fortnite yükleyicisi çalıştırıldığında Android’e virüs yüklüyor.

Google’a Göre Fortnite Android’e Virüs Yüklüyor

Google, Epic Games’e Fortnite yükleyicisinin kurulu olduğu bir Samsung telefondan video kaydı bile göndermiş. Yükleyici açıldığında, oyunu açmak yerine kötü amaçlı bir yazılımı çalıştırıyor. Google Sorun İzleyicisi‘ne göre, Fortnite yükleyicisi ismi com.epicgames.fortnite olduğu sürece tüm virüslü paketlerin Android telefona kurulmasına izin veriyor.

17 Ağustos’ta geliştirici Fortnite yükleyicisinin 2.1 sürümünü çıkardı ve APK depolama dizinini hariciden dahiliye çevirerek güvenlik açığını düzeltti. Epic yaşananları Google’a izah etmeden önce şirketten 90 günlük bir süre istedi. Bu süreyi tüm kullanıcıların yükleyicinin yeni sürümüne güncellenmesini izin vermek için talep etti. Google ise yedi gün sonra uygulama üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdı.

“Samsung cihazlarda Fortnite Yükleyicisi özel bir Galaxy Uygulamalar API’sı aracılığıyla oyunun APK’sini sessiz bir şekilde yükler. Bu API, yüklenmekte olan APK’nin paket adının com.epicgames.fortnite olduğunu kontrol eder. Ancak aynı ada sahip sahte bir APK’nin de sessizce yüklenmesine izin verir… Eğer sahte APK’nin targetSdkVersion değeri 22 veya daha düşükse, APK’ye tam yetki verilecektir. Bu güvenlik açığı, cihazdaki bir uygulamanın Fortnite Yükleyicisi’ni ele geçirmesine ve istediği sahte APK’yi yüklemesini sağlar. Böyle bir şey için normalde kullanıcının izni sorulur”- Google Sorun İzleyici

Daha önce de haberini yaptığımız gibi, Epic Games, Fortnite‘ı Google Play Store’da listeleyerek %30’luk kesinti ödemek zorunda kalmamak için oyunu kendi sitesinden yayımlamıştı. Görünüşe bakılırsa hikayenin bu kısmı şirketin anlattığı kadar doğru olmayabilir ve virüs yüklediği gerekçesiyle Google en başından Fortnite’ı Android mağazasına eklemeyi reddetmiş olabilir.

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