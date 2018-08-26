Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni 8X modeli akıllı telefonunu 5 Eylül’de resmen duyuracak. Akıllı telefonun iki varyantı bulunmakta, birisi standart versiyon iken diğeri daha geniş ekranlı olan 8X Max modeli. Bir süredir hakkında çeşitli söylentiler olan Honor 8X Max akıllı telefonla ilgili ilk sızıntılar gerçekleşti. Cihazın ekran genişliği 7.12 inç seviyesinde ki bu ekran genişliği devasa ekranlı (6.9 inç) bir akıllı telefon olarak bilinen Xiaomi Mi Max 3 modelini dahi geride bırakıyor.

Honor 8X Max Akıllı Telefon Snapdragon 660 Yongasetini Kullanacak

Master Lu benchmark aracından alınmış ekran görüntüsüne bakılırsa akıllı telefon Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 660 yongasetinden güç alıyor. Daha önce cihazın Snapdragon 636 ya da Snapdragon 660 yongasını kullanacağı konuşuluyordu, bu durum netlik kazanmış oldu.

Çentikli yapıda ekran içeren cihazın ekran çözünürlüğü 2244 x 1080 piksel. 4 GB RAM, arka yüzde 16 MP + 2 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4900 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

Honor 8X Max akıllı telefonla ilgili şu anda daha fazla detay bilinmiyor, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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