Honor firmasının bir sonraki orta segment akıllı telefonları olan Honor 8X ve 8X Max’in 5 Eylül’de resmi olarak duyurulacağı doğrulandı. Honor 8X Max özellikleri şimdiye kadar kısmen biliniyordu ancak bugün tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış oldu.

Honor 8X Max Özellikleri ve Çıkış Tarihi Doğrulandı

Bugüne dek telefonların hangi yongaları kullanacağından emin değildik. Snapdragon 636 ya da 660 kuvvetli ihtimaller arasındaydı. Facebook’un Çinli alternatifi Weibo’dan gelen bir bilgi sayesinde, telefonlardan en az birinin; Honor 8X Max‘in 2,2 GHz’lik sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi ile geleceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Ayrıca sızan ekran görüntüleri telefonun 4 GB RAM ve 2244 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağını gösteriyor. Önceki haberlerimizde paylaştığımız gibi Honor 8X Max, ekranının üst kısmında küçük bir çentikle gelecek. Buna “su damlası” adı veriliyor. Sıra dışı çözünürlüğün asıl nedeni işte bu.

Ekrandan bahsetmişken, Honor 8X Max’ın 7,12 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağı söylenmişti. Normal Honor 8X’in ise daha küçük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Geri kalan Honor 8X Max özellikleri şöyle: Çift arka kamera, büyük 4900 mAh pil ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörü. Honor 8X Max çıkış tarihi en erken 5 Eylül olarak gösteriliyor. Aynı çıkış tarihi Honor 8X için de geçerli.

Honor 8X Max özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 660 çipset

7,12 inç 2244 x 1080 piksel ekran

4 GB RAM

4900 mAh batarya

Su damlası çentik

Parmak izi okuyucusu

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