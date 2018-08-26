Geçtiğimiz temmuz ayında Çin’de piyasaya sürüldükten sonra İngiltere ve birkaç ülkede daha satışa sunulan Honor Play ne zaman gelecek merak ediliyor. Honor Play fiyat ve çıkış tarihi belli olmaya başladı.

Honor Play Fiyat ve Çıkış Tarihi Belli Oluyor

Telefonun bir sonraki durağı ABD’de mi yoksa Avustralya mı olacak şu an için bilinmiyor. Ancak 30 Ağustos’taki Honor IFA 2018 basın toplantısında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz.

Honor Play oyun telefonu olmak için geliyor. Zaten isminden de bunu anlayabilirsiniz. Bu nedenle bir oyun telefonuna yakışır düzeyde performans sunacağına şüphe yok.

Cihaz şimdilik Gece Yarısı Siyah ve Donanma Mavisi renkleriyle sunuluyor. En üstte görülen Ultra Menekşe renginin şu an için bazı pazarlarla sınırlı kalacağı belirtilmiş.

Honor Play ana özellikleri arasında Kirin 970 çipseti, 6,3 inç ekran, 6 GB RAM ve 3750 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihazın tüm özelliklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

İşte Honor Play özellikleri şöyle:

19.5:9 en boy oranı

409 PPI 6,3 inç Full HD+ ekran

HiSilicon 970 yonga seti

4 / 6 GB RAM

3750 mAh batarya

64 GB (microSD ile 256)

16 MP ana kamera + 2 MP derinlik lensi

16 MP ön kamera

Emotion 8.1 arayüzü

Honor Play fiyatı bazı pazarlarda yaklaşık 290 dolar olarak görülüyor. Bu da fiyat performans anlamında bizleri iddialı bir cihazın beklediğinin işareti olabilir. Honor Play çıkış tarihi ise sadece 4 gün sonra yani 30 Ağustos’taki IFA 2018’de açıklanacak. Sizleri aynı gün bilgilendireceğiz.

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