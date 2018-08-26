Mobil oyunculuk son zamanların yükselen akımları arasında yer alıyor. Hali hazırda masaüstü ve konsollardan daha fazla sayıda oyuncuya sahip mobil oyunlar hızla kendini geliştirmeye devam ediyor. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlar bunun örneklerinden biri. PUBG Android FPS artırma yöntemi merak ediliyor.

PUBG Android FPS Artırma Yöntemi Yayımlandı

Geçtiğimiz yıldan itibaren Razer Phone ile başlatılan oyuncu telefonları son olarak Xiaomi Black Shark ve ASUS ROG Phone ile büyük ilgi toplamaya başladı. Ancak herkes bu telefonları satın alamıyor ya da yalnızca oyuncu telefonu sahibi olmak istemiyor.

Popüler PC oyununun mobil uyarlaması olan ve şu anda Android’de oynanabilen PUBG kullandığı Unreal motoruyla yüksek grafik gücü isteyen bir oyun. Akıcı PUBG oynamak için sadece en pahalı akıllı telefonlarda bulunan Snapdragon 845 çipsetine sahip olmak şart.

Ancak XDA geliştiricileri tarafından yayımlanan bir araç ile PUBG’nin grafiklerini ve çözünürlüğünü düşürerek grafik birimine binen yükü azaltabilir ve böylece eskisinden çok daha yüksek saniye / kare hızlarında PUBG oynayabilirsiniz. Böylece Android PUBG donma sorunu şikayetleriniz nihayet son bulabilir.

GFX Tool isimli araç XDA üyesi tosml tarafından kodlandı. Uygulamayı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan ekrandan, oyunun ne kadar yavaş çalıştığına bağlı olarak “So smooth” ya da “Smooth” grafik ayarını seçerek ve çözünürlüğü 960×540 yaparak Android PUBG’yi en yüksek FPS’le oynamaya başlayabilirsiniz.

GFX Tool Nasıl Kullanılır

Çözünürlük: En hızlı oyun için düşük çözünürlük seçilir.

En hızlı oyun için düşük çözünürlük seçilir. Grafik: So Smooth en düşük yani en akıcı grafik ayarıdır.

So Smooth en düşük yani en akıcı grafik ayarıdır. FPS: 60 değeri seçilir.

60 değeri seçilir. Anti-aliasing: Disable oyun akıcılığını artırır.

Disable oyun akıcılığını artırır. Style: Oyundaki renkleri değiştirir. FPS’e etki etmez.

Oyundaki renkleri değiştirir. FPS’e etki etmez. Gölgeler: Kapatmak performansı artırır ancak karakter gölgeleri önemli olabilir.

Kapatmak performansı artırır ancak karakter gölgeleri önemli olabilir. Vulkan: Yeni nesil telefonlarda bulunur ve performansı artırır.

GFX Tool Android İndir

Grafik Hızlandırıcı İndir

Diğer adıyla Game Booster, yalnızca RAM’inizi boşaltmaya yaramıyor aynı zamanda FPS göstergesi sayesinde yaptığınız değişikliklerin oyunun akıcılığına etki edip etmediğini görebiliyorsunuz.

“En İyi Oyun Telefonları 2018” yazımıza göz atarak en iyi PUBG çalıştıran cihazları öğrenebilirsiniz.

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