Günümüzün popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta, en çok merak uyandıran şeylerin başında hiç şüphesiz “Bu mesaj silindi” uyarısı geliyor. “Bu mesaj silindi” uyarısı karşı tarafın size yolladığı mesajı siz okumadan sildiği durumlarda gösteriliyor. Böyle durumlarda da insan karşı tarafın ne yazdığını düşünmeden edemiyor. Bu konumuzda WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma yöntemini ele alacağız. Yardımcı bir uygulama sayesinde artık WhatsApp size bu mesajları gösteremese bile siz ne yazıldığını görebileceksiniz.

WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” Mesajlarını Görme ve Okuma

WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma için yardımcı bir uygulamaya ihtiyaç var. Uygulamanın temel görevi, seçtiğiniz uygulamalardan gelen tüm bildirimleri arşivlemesi. Benzer birçok uygulama var ancak yaptığımız testlerde bu konuda en iyi olarak WhatsRemoved+’ı seçtik. Uygulamanın kullanım alanı sadece WhatsApp ile sınırlı değil ancak bu sinir bozucu özellik WhatsApp’ta olduğu için bizim en çok bu alanda işimize yarıyor. İlk ekranda şartları kabul ederek kuruluma devam ediyoruz. Uygulamayı da hemen aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Uygulamanın sadece Android platformu için geliştirildiğini de belirtelim.



WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulaması haklı olarak bildirimlerinize erişmek için izin istiyor çünkü bildirimleri arşivleyerek çalışmayı temel alıyor. Bu ekrandan da YES diyerek bildirim erişimleri ekranınıza ulaşıyorsunuz. Bildirimlere erişmeden zaten hiçbir uygulamanın bunu yapabilme şansı yok. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim.

Bildirim erişimleri ekranında WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulaması olan WhatsRemoved+’ın sürgüsünü çekin. Android’le olan işimiz sona erdiğine göre uygulamanın arayüzüne geri dönebiliriz.

Uygulama gördüğünüz gibi akıllı telefonunuza yüklü birçok uygulamanın bildirim arşivlemesini yapabiliyor. Biz sadece WhatsApp’ı seçerek devam ediyoruz ve Next diyoruz.

Uygulama arayüzü açılmadan önce size bir soru daha soruluyor. Burada da WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulamasının kaydedeceği bildirimler için dosya seçiminin nasıl olacağı soruluyor. Siz de dahili hafızadan bir dosya seçebilirsiniz veya “Yes, intelligent mode” diyerek seçimi uygulamaya bırakabilirsiniz.

WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulamasının arayüzü henüz boş ancak kayıtlar başladı. Deneme amaçlı bir arkadaşımızdan bize mesaj atmasını ve biz okumadan silmesini istedik. Söylediğimiz gibi biz mesajı okumadan karşı taraf sildiğinde “Bu mesaj silindi” uyarısı bize gösteriliyor.

WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulaması gördüğünüz gibi bildirim olarak bize gelen mesajı gösteriyor. WhatsApp ise mesajı gösteremiyor. Diğer tüm eski bildirimlere de uygulamanın arayüzünden erişebilirsiniz.

WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma uygulaması sadece mesajları değil, size gönderilip ve siz henüz okumadan silinen fotoğrafları, müzikleri, videoları ve dosyaları da dosya cinsi olarak gösterebiliyor ancak içerik telefonunuza indirilmediği için ne olduğu görüntülenemiyor.

Bu yazımızda WhatsApp’ta “Bu mesaj silindi” mesajlarını görme ve okuma yöntemini ele aldık. Sorularınız için akillitelefon.com/forum sayfamızı kullanabilirsiniz.