Xiaomi Mi 8’de ses seviyesini artırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, üst düzey akıllı telefonu Mi 8’i birkaç ay önce tanıtmıştı. Mi 8’in kullanıma sunulmasıyla birlikte çok sayıda geliştirici akıllı telefon için çeşitli mod’lar, custom ROM’lar, TWRP recovery ve çeşitli araçlar hazırladı. Bekleyişin ardından Mi 8 ile uyumlu ses modları da belirmeye başladı.

Xiaomi Mi 8 için hazırlanan bir ses modu ile akıllı telefonda ses seviyesini artırmak mümkün. Bu fark hem hoparlör hem de kulaklık kullanımında hissedilebiliyor. Bazı kullanıcıların akıllı telefonun ses seviyesini biraz düşük bulduğunu biliyoruz, bu ses moduyla şikayetlerin azalacağını düşünüyoruz. Xiaomi Mi 8’de ses seviyesini artırmak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor.

Xiaomi Mi 8’de Ses Seviyesini Artırmak

Xiaomi Mi 8 Speaker & Headphones Volume Boost modülü XDA forum üyesi acervenky tarafından geliştirildi. Magisk aracılığıyla yüklenebiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere akıllı telefonda root erişiminin sağlanması gerekmekte. Modülü buradan indirebilirsiniz.

MI8-SpeakerBoost_Magiskv1.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirdikten sonra akıllı telefonun dahili depolama birimindeki Magisk klasörüne transfer edin.

Cihazınızda kurulu olan Magisk Manager uygulamasını açın.

Modules sekmesine erişin ve alt kısımdaki + simgeli butona dokunun.

MI8-SpeakerBoost_Magiskv1.zip dosyasını seçin ve Install seçeneğine dokunarak Magisk modülünün yüklenmesini sağlayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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