Google’ın Android Go projesi her ay çok destekçi buluyor. Samsung ilk Android Go’lu akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra, şimdi de Avrupalı daha az tanınan bir telefon üreticisi Archos, Android işletim sistemine sahip yeni telefonunu tanıttı. 100 dolara Android telefon olur mu demeyin.

100 Dolara Android Telefon, Hem de 5.7 İnç

Archos’ u ilginç yapan şey 5.7 inç ekranlı ilk Android Go telefon olması. Aynı zamanda 18:9 en boy oranına sahip yani uzun ekranlı telefon akımını destekliyor. Ancak Hepsi bu değil. Cihazın fiyat etiketi de oldukça ilginç.

Cihazın tam adı “Archos Access 57 4G”, çıkış tarihi ise 2018 Ekim. Cihaz önce Avrupa’da satışa sunulacak. Archos Access 57 fiyatı 80 euro yani yaklaşık olarak 100 ABD doları olarak açıklanmış.

Android Go işletim sisteminin özelliği çok düşük sistemlerde bile rahatça çalışabilmesi. Bunu RAM gibi önemli ve sınırlı kaynaklara az ihtiyaç duyarak başarıyor. Bu anlamda Archos Access 57 özellikleri şöyle: 1 GB RAM, 16 GB dahili depolama ve Spreadtrum SC9832E 1,4 GHz dört çekirdekli işlemci.

Ayrıca 8 GB depolama alanı olan bir sürümü daha mevcut. Fakat bu sürümde 4G desteği bulunmuyor. Ancak her iki telefon da 64 GB’a kadar microSD kart destekliyor. Yani depolama problem olmayacaktır.

Archos Access 57 ekranı 5.7 inç TN yapıda ve FWVGA+ (960 x 480 piksel) çözünürlüğünde. Önde 2 megapiksel ve arkada ise 8 megapiksel kamerası var. Archos Access 57 bataryası 2400 mAh genişliğinde. Telefon Nano yapıda çift SIM kart desteği sunuyor.