Apple bu sene piyasaya üç yeni iPhone çıkaracak. Bu cihazlar etrafındaki son detaylar Bloomberg tarafından yayımlanan bir raporla doğrulandı. 2018 iPhone detayları şimdi kesinleşti.

2018 iPhone Detayları Kesinleşti

Üç yeni iPhone’un hepsi Touch ID yerine, uçtan uca ekran tasarımını çentik ve Face ID ile birleştirecek. Cihazların hepsi Apple’ın iPhone X ile birlikte sunduğu yeni jestle gezinme arayüzünü kullanacak.

LCD ekranlı 6.1 inç iPhone, en ucuz yeni iPhone olacak ve arkasında tek kamerasıyla gelecek. Daha sonra ise iPhone X ardılı olması beklenen daha performanslı OLED ekranlı bir model karşımıza çıkacak. Yeni cihaz S tadında bir yükseltme getirecek; kamera ve performans tarafında ufak değişiklikler yapılacak.

Apple son olarak 6.5 inç başka bir iPhone daha tanıtacak. Yine OLED ekranlı bu cihaz 2018 iPhone Plus görevi görecek. Bu üç model sırasıyla şu kod isimlerini taşıyor: N84 (LCD model), D32 (iPhone X ardılı) ve D33 (Plus modeli).

2018 iPhone’lar şirket için bir ilk olacak. Zira yalnızca üst sınıf, pahalı fiyat etiketlerine sahip cihazlar değil, daha satın alınabilir, ucuz iPhone göreceğiz. Apple satış marjını artırmak adına telefonlarının fiyatını bir süredir yükseltmeye devam ediyor. Bu yine devam edecek ancak LCD ekranlı iPhone 9 nasıl bir ilgiyle karşılanacak merak konusu.

Yeni iPhone çıkış tarihi için eylül ayı gösteriliyor. 6.5 inç iPhone’un split-screen yani ayrık ekran özelliği dışında bu yılki iPhone’larda köklü değişiklikler beklenmiyor. Daha ziyade önceki nesil iPhone X’in S sürümlerini göreceğiz.

2018 iPhone çıkış tarihi ve etkinlik bilgileri:

2018 Apple iPhone çıkış tarihi: 12 Eylül

2018 iPhone ön sipariş tarihi: 4 Eylül

iOS 12 çıkış tarihi: 18 Eylül

2018 iPhone çıkış tarihi: 21 Eylül

Yeni iPhone isimleri için ihtimaller şöyle:

6,1 inç Apple iPhone 9

5,8 inç Apple iPhone Xs

6,5 inç Apple iPhone Xs Plus

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