İlk Apple Ürünü 300.000 Dolara Alıcı Bekliyor

Apple iPhone, bugün Apple’ın en önemli ürünü. Şirket servis gelirlerini artırmaya çalışsa bile ikonik akıllı telefonunun satışına hâlâ büyük ölçüde bağlı durumda. 42 yıl önce Apple ilk kez kurulduğunda, en önemli ürünü çok daha farklı bir şeydi: bir Apple-1 yani ilk Apple bilgisayar ve aynı zamanda ilk Apple ürünü.

Apple-1 300.000 Dolara Alıcı Bekliyor

Sadece 200 tane Apple-1 bilgisayar üretildi. 60 adetinin hâlâ dışarıda bir yerlerde olduğu tahmin edilmekte. Restore edilmiş ve çalışır durumda olan bir Apple-1 önümüzdeki ay RR Auction‘da en az 300.000 dolara alıcı bulacak.

Cihazın kart, klavye, ekran ve orijinal kullanıcı kılavuzunu barındırması bekleniyor. Açık artırmaya sunulacak olan benzersiz cihaz şunlara sahip olacak:

Orijinal Apple-1 kartı.

Orijinal Apple Kaset Arabirimi (ACI).

Orijinal Kullanım Kılavuzu.

İki orijinal Apple Kaset Arayüz kılavuzları.

ASCII klavye.

Açık çerçeveli Sanyo 4205 video ekranı.

Orijinal güç kablosu ve bağlayıcısıyla yeni stil güç kaynağı.

Kaset arabirim kabloları.

Özel cihaz bir süre önce test edilmiş ve herhangi bir sorun olmaksızın sekiz saatten fazla çalıştırılmış. Bu ürün ile Apple bugün olduğu teknoloji devi haline geldi ve 1 trilyon dolardan fazla değeri olan ilk halka açık ABD şirketi oldu.

Apple-1 olmadan Apple iPhone olmazdı. Akıllı telefon sektörü bugün göründüğünden daha farklı bir noktada olurdu. Bu da Apple-1’ı teknoloji tarihinin önemli bir noktasına yerleştiriyor. Cihaz ayrıca kişisel bilgisayar endüstrisinin başlamasına da yardımcı oldu.

Açık artırma, 13 Eylül’den 24 Eylül’e kadar ön teklifle devam edecek ve 25 Eylül’de canlı teklifler verilecek. Açık artırma sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Aynı bilgisayar bundan önce sırasıyla 910.000 dolara (2016) ve 815.000 dolara (2014) alıcı buldu. İlk açık artırmada tahminler cihazın yalnızca 300.000 ve 500.000 dolar arasında bir teklif alacağı yönündeydi.

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