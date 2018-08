in

EMUI 8.0 yüklü Huawei – Honor cihazlarda telefon görüşmelerini kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Gün içerisinde akıllı telefonunuzla önemli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor olabilirsiniz. İşinizle ilgili yaptığınız görüşmelerde zaman zaman not almanızı gerektirecek bilgiler geçiyor olabilir. Her zaman not alamayabilir ya da aldığınız notları kaybedebilirsiniz. Bu nedenle görüşmelerinizi kaydederek daha sonra dinleme ve gerekirse notlar alma imkanına kavuşabilirsiniz.

Telefon görüşmelerini kaydetme özelliği ne yazık ki güncel akıllı telefonlarda karşımıza sıklıkla çıkmıyor. Custom ROM’larda bu özelliği görebiliyoruz. Uygulama mağazalarındaki araçlar da her zaman sağlıklı çalışmıyor ya da ücret talep ediyor. EMUI 8.0 yüklü Huawei – Honor cihazlarda telefon görüşmelerini kaydetmek ise zor değil ancak bazı şartların sağlanması gerekmekte.

EMUI 8.0 Yüklü Huawei – Honor Cihazlarda Telefon Görüşmelerini Kaydetmek

Ele alacağımız araç telefon görüşme ekranına bir kayıt seçeneği ekliyor. Ancak akıllı telefonda root erişiminin sağlanması gerekmekte. Aynı zamanda Root Explorer uygulaması da yüklenmeli.

HwCallRecorder aracını buradan indirin.

Root Browser uygulamasını açın. Uygulamanın root dizinine erişimine onay verin.

System/apps dizinine gidin ve HwCallRecorder adlı klasör oluşturun.

HwCallRecorder klasörünün üzerine dokunun ve basılı tutun, seçeneklerden Properties‘i seçin. Klasörün izinlerini rwx-rx-rx şeklinde ayarlayın. Ekran görüntüsü yardımcı olacaktır.

HwCallRecorder klasörüne erişin ve indirdiğiniz APK dosyasını bu klasöre kopyalayın.

Huawei – Honor akıllı telefonunuzu yeniden başlattığınızda telefon konuşmalarını kaydetme özelliği etkinleşmiş olacaktır.

