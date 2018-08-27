Samsung akıllı telefonlarında oldukça iyi kamera lensleri kullanmasıyla tanınıyor ve uzun yıllardır bu noktada başı çekiyordu. Bu anlamda kamera tarafında bir diğer iddialı telefon olan Pixel 2 XL Galaxy Note 9 ile kıyaslandı. Alınan sonuçlar ise oldukça ilginç.

Google Pixel 2 XL Galaxy Note 9’u Fena Benzetti

Pixel 2 XL tüm zamanların kameralarından birine sahip olabilir. Zira Samsung Galaxy Note 9 ile gece çekimi kategorisinde yarışan Pixel 2 XL tabir-i caizse Samsung’un amiral gemisini hallaç pamuğu gibi attı. Gece çekimi küçük boyutlu lenslerin en zayıf olduğu nokta.

Testler phonearena.com tarafından gerçekleştirilmiş ve sonuçlar kullanıcıların oyuna sunulmuş. Üyelere iki fotoğraf gösteriliyor ve beğendiklerini oylamaları isteniyor. Ancak ilginç olan şey, üyelerin fotoğrafın hangi cihaza ait olduğunu bilmemeleri.

Pixel 2 XL – Galaxy Note 9 gece çekimi performansı

Soldaki fotoğraf Pixel cihaza ve sağdaki ise Note akıllı telefonuna ait. 7 farklı sahnenin 6’sında Pixel 2 XL açık ara farkla önde çıkıyor. Sadece bir caddenin gösterildiği ikinci sahnede Note 9 daha fazla ayrıntıyı yakalamayı başarmış.

Oylama birkaç gün boyunca sürdü ve sonuçlar bugün açıklandı. Fazla söze gerek yok çünkü Pixel 2 XL gece çekimi konusunda gerçekten de ne kadar iyi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş. Unutmadan belirtelim gece çekimi Note 9’un güçlü olduğu taraflardan biri olarak kabul edilmişti.

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