Huawei P Smart root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Çin merkezli teknoloji firması Huawei’nin P Smart modeli akıllı telefonunda bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Huawei P Smart Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Developer Options menüsünü ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve seçeneklerini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot

TWRP Recovery

Magisk

Bootloader kilidini kaldırın. (Huawei ve Honor bootloader kilidi kaldırmayı sağlayan servisini sonlandırdığı için kod talebinizi mobile@Huawei.com & huaweifans@huawei.com mail adreslerine yapın ya da ücretli DC-unlocker servisini kullanın.)

TWRP Recovery Yükleme

TWRP recovery imajını indirin, dosyayı Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazı bootloader moduna alın.

Cihaz bootloader moduna geçince TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery_ramdisk TWRP_3.2.1-0_ANE.img komutunu girin.

İşlem tamamlanınca fastboot reboot komutunu girin, cihaz yeniden başlayacaktır.

Root Erişimini Sağlama

Magisk ZIP dosyasını akıllı telefona aktarın.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda açılmasını sağlayın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin ve flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz, ilk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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