Twitter, mobil uygulamasına getirdiği özelliklerle kullanıcılarının göz sağlığına dikkat etmesi konusunda oldukça yardımcı oluyor. Gece modu ve kontrast ayarları ile mobil uygulamadaki parlak ışığı alarak kullanıcılarının göz ağrısı ve görmelerinde bir sorun yaşamalarının önüne geçmesine engel oluyor.

iOS: Twitter’da Tweet’lerin Okunulabilirliğini Artırma

Twitter uygulamasında Tweet penceresinde yazılı olan metinlerin okunulabilirliğini artırabilirsiniz. Metinlerin okunulabilirliğini artırmak göz sağlığınız için önemli bir role sahip olabilir.

Tweet penceresindeki metinlerin okunulabilirliğini artırmak için Twitter uygulamasına girin. Twitter uygulamasının ana ekranının sol üst köşesindeki profil fotoğrafına dokunun ve Ayarlar ve Gizlilik‘e tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik penceresindeki seçeneklerden Erişilebilirlik‘e gidin. Buradaki seçeneklerden Görme başlığının altındaki butonlardan Renk Kontrastını Artır‘a dokunun. Renk kontrastını artırmak metin ve arka plan renkleri arasındaki kontrastı yükseltir, böylece Tweet’lerin okunulabilirliği artar.

Gece modunu da Ayarlar ve Gizlilik > Görüntü ve Ses‘e giderek etkinleştirebilir geceleri Twitter uygulamasında gezinirken gözünüzün ağrımamasını sağlayabilirsiniz. Gece modu ekranı karartır ve gözünüzü yormaz.

Gece Modu ile metinlerin okunulabilirliğini artırma özelliğini de aynı anda kullanabilirsiniz. Bu iki özelliği aynı anda kullanmanız göz sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Karanlık bir ortamda gözlerinizi telefona yakınlaştırmak yerine telefonu gözünüze fazla yakınlaştırmaya gerek duymadan atılan Tweet’leri bu özellikler sayesinde okuyabilirsiniz.

iOS: Twitter’da Tweet’lerin Okunulabilirliğini Artırma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!