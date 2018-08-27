Twitter uygulamasında akıllı telefonunuz ile gezinirken zaman tünelinde paylaşılan videolar otomatikman oynar. Videoların otomatik olarak oynatılması eğer açıksa hücresel ağınızı kullanır. Twitter’da otomatik oynatılan videoları manuel olarak değiştirebilir, zaman tünelinde gezinirken otomatik olarak açılan videoların internet paketinizi kullanmasına engel olabilirsiniz.

iOS: Twitter’da Videoyu Otomatik Oynatma Özelliğini Kapatma

Twitter’ın mobil uygulamasında videoyu otomatik oynatmayı kapatmak için iOS cihazınızda uygulamaya girin. Uygulama açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sol üst tarafında yer alan profil fotoğrafına dokunun. Buradaki seçeneklerden Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın. Daha sonra, açılan ekrandan Veri Kullanımı‘na gidin. Veri Kullanımı’na gittikten sonra buradaki seçeneklerden Videoyu Otomatik Oynat‘a tıklayın. Buradaki seçenekleri kullanarak videoyu ister sadece Wi-Fi bağlantısı olduğunda otomatikman oynatabilir isterseniz videoyu otomatik oynatma özelliğini Hiçbir Zaman‘ı seçerek devre dışı bırakabilirsiniz.

Yüksek kaliteli videolar da Twitter’da paylaşıldığında eğer videoyu otomatik oynatma özelliğiniz hücresel veri için de aktifse internet paketiniz normale göre biraz daha fazla etkilenebilir. Yüksek kaliteli videoların internet paketine etki etmemesi için Veri Kullanımı ekranındaki Yüksek Kaliteli Videolar‘a tıklayın ve Yalnızca Wi-Fi Bağlantısında‘yı seçin. Böylece Twitter uygulamasını kullanırken mobil veri tasarrufu sağlamış olursunuz.

Twitter’ın mobil uygulaması ile ilgili diğer ipuçlarına da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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