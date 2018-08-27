Ekim ayının ilk yarısında piyasaya çıkması beklenen ve henüz duyurulmamış olan LG V40, gerçekten büyük ekranlı bir telefon olacak. Cihaz ile ilgili ortaya çıkan son işlenmiş görüntüler telefondaki üçlü kameraya ve çentiğe işaret ediyordu.

LG V40 Fiyat, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bugün ulaşan yeni görüntüler sayesinde LG V40 hakkında daha önce hiç duymadığımız bazı ilginç bilgiler elde ediyoruz. Çizimler CAD ile hazırlanmış ve bizlere telefonun ölçüleri ve genel görüntüsü hakkında oldukça iyi bir fikir veriyor.

LG V40 ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Bu da LG V30 ve LG V35’e kıyasla 0,3 inç gibi ciddi bir fark demek. Şaşırtıcı olmayacak biçimde, daha büyük ekran V40’ı genel anlamda daha büyük yapıyor. Böylece çerçevelerin pek de inceltilmediğini anlaşmış oluyoruz.

Amiral gemisi olması beklenen V40 ölçüleri 158,8 x 75,8 x 7,8 mm olarak sıralanıyor. Cihaz bugüne kadarki en büyük üçüncü LG akıllı telefonu olacak. Birincisi 5 yaşındaki LG G Flex ve ikincisi de 3 yıllık LG V10 idi.

Bunlar dışında LG V40 özellikleri hakkında henüz ortaya çıkan çok fazla bilgi yok. Ancak telefonun çift ön kamera, 3.5 mm ses girişi ve USB Type-C yuvası gibi özelliklerle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ve Elbette telefonun Qualcomm Snapdragon 845’den güç aldığını göreceğiz.

Şu an için RAM, batarya kapasitesi ve dahili depolama gibi diğer önemli detayların ortaya çıkması bekleniyor. Telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü halde gelme ihtimali oldukça yüksek. LG V40 çıkış tarihi için ekim ayı gösteriliyor. V40 fiyatı en az 910 dolar olacak.

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