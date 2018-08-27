Smart Switch yazılımıyla Samsung Galaxy akıllı telefonlarda yedek almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Android işletim sistemli akıllı telefonlarından birisi mi kullanıyorsunuz? Cihazınızdaki bilgileri yedeklemek mi istiyorsunuz? Samsung Smart Switch yazılımı bu noktada ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözüm olabilir.

Smart Switch, Samsung akıllı telefonunuzdaki bilgileri yedeklemek için geliştirilmiş resmi bir araç. Elbette yedeklenen verileri kolayca geri yükleyebiliyor.

Akıllı telefonlarımızda önem teşkil eden çeşitli verilerimizi taşıyoruz. İşimizle ilgili kişiler ve kişisel hayatımızdan yakınlarımız rehberimizde kayıtlı oluyor. Önemli mesajlar telefonda bulunuyor. Akıllı telefonla kaydettiğimiz fotoğraf ve videolar galeride tutuluyor. Kimse bu tür verilerini kaybetmek istemez. Bu nedenle verileri yedeklemek gerekli. Samsung’un geliştirdiği bu araç yedek almayı hayli kolaylaştırıyor. Esasında bir kez yedek aldıktan sonra yedeğinizi güncel tutmak için de fazla çaba harcamanıza gerek kalmıyor.

Smart Switch yedeklemenin dışında başka işlevler de sunuyor. Softbrick olan akıllı telefona stock firmware kurulumu yapabiliyor. OTA güncellemelerini bu yazılımla yükleyebiliyorsunuz. Smart Switch ile Samsung Galaxy akıllı telefonlarda yedek almak oldukça kolay.

Smart Switch: Samsung Galaxy Akıllı Telefonlarda Yedek Almak

Smart Switch yazılımını indirin ve Windows işletim sistemli bilgisayarınıza yükleyin. Yazılımı çalıştırın.

Samsung Galaxy akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefondan erişim iznini verin.

Smart Switch arayüzünde Settings > Preferences yolunu izleyin.

Yedek alınacak dizini seçin. Backup items sekmesini görüntüleyin ve yedeklenmesini istediğiniz ögeleri seçin.

Ana menüye dönün ve Backup seçeneğine tıklayın.

Yedekleme işlemi başlatılacaktır. İşlem cihazınızda depoladığınız veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Smart Switch’le aldığınız yedeği bir süre sonra geri yüklemek isteyebilirsiniz. Bunun için Galaxy akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve Smart Switch’i çalıştırın.

Yazılım arayüzündeki Restore seçeneğine tıklayın.

Smart Switch alınan yedeği tespit edecek ve geri yükleme işlemini başlatacaktır. İşlem alınan yedeğin boyutuna bağlı olarak biraz zaman alabilir.

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