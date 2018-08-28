Bir süre önce yayımladığımız Android 9 Alacak Huawei Telefonlar listemizdeki modeller yavaş yavaş yeni Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesi için hazırlanmaya başladı.

Android 9 Alacak Huawei Telefonlarda Testler Başladı

Android 9 Pie Huawei testlerinde bir sonraki aşamaya geçildi. Android Pie alacak Huawei’ler beklenildiği gibi tüm amiral gemileri olacak: Mate 10, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20 Pro ve Honor Play.

Bu da test programından geçen cihaz sayısını dokuza çıkarmış oluyor. Aşağıda Android Pie beta güncellemesi için uygun tüm Huawei modellerin tam listesini görebilirsiniz:

Huawei, bu aşamada yazılımın kararlı olmadığını ve bazı üçüncü taraf uygulamalarda yüksek pil tüketimi gibi benzer sorunlara neden olabileceğini hatırlatıyor. Ayrıca telefonunuzun root’lu olmaması ve en güncel sürümü çalıştırılması gerektiği söylenmiş. Android 9 beta destekli Huawei cihazlar için yapı numaraları şöyle:

Güncellemenin en az 6 GB’lık boş dahili depolama alanı gerektirdiği söyleniyor ve programın toplamda 2,000 beta kullanıcına ulaşması hedefleniyor. Kullanıcılardan 200’ü Eylül ayının başında yeni işletim sistemi güncellemesini almış olacak, geri kalanı ise Eylül’ün son haftalarında doğru Android 9’a kavuşmuş olacak.

İlginç bir şey ise normal Huawei P20’nin Android 9 Pie’ı Pro sürümünden daha önce alacak olması. Daha fazla gelişme için şimdilik beklemede kalın.

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