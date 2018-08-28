2014 yazından bu yana 5G ağı hakkında haberler alıyorduk. Qualcomm bu anlamda 2019’a kadar ilk 5G akıllı telefonun piyasaya çıkması için bir düzineden fazla OEM ile ortaklık kurmuştu. Ortaklardan biri olan Oppo ilk 5G telefon için kolları sıvamış görünüyor.

İlk 5G Telefon Oppo’dan Gelebilir

Qualcomm’un 5G projesinin ortaklarından Oppo bu anlamda Qualcomm’un yeni 5G modemini, üzerinde değişiklikler yaptığı Oppo R15 akıllı telefonunda çalıştırmayı başarmış.

Snapdragon X50 modeminin kullanıldığı cihaz 3GPP 15 NSA standardını temel alan 4G LTE, 10 MHz ve 5G NR n78, 20 MHz bant genişliklerinde başarılı bir şekilde test edilmiş.

Söz konusu modem Qualcomm tarafından ilk kez Şubat 2018’de tanıtılan ve X50 platformunu temel alan bir çözüm. Oppo Araştırma Enstitüsü Başkanı Liu Chang yaptığı açıklamada testin başarılı geçmesinin 2019’da çıkacak ilk 5G’li telefonlar için iyi bir gelişme olduğunu söylüyor.

Yapılan açıklama şirketten gelebilecek potansiyel bir Oppo R17 duyurusunu güçlendirmiş hatta neredeyse doğrulamış olabilir. Oppo R17 çıkış tarihi için şimdilik 2019’un ilk yarısını göstermek mümkün.

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