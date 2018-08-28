Xiaomi Pocophone F1 şu aralar büyük ilgi odağı. Yayımlanan yeni bir Twitter videosunda F1 parçalarına ayrılıyor ve cihaza dair merakımız bir miktar gideriliyor. Videoda asıl dikkat çeken nokta Pocophone’un sıvı soğutması olmuş.
Xiaomi Pocophone F1’deki Sıvı Soğutmaya Göz Atın
Pocophone F1 “LiquidCool” isimli bir sıvı soğutma sistemiyle geliyor. Özellikle çipsetin üzerindeki metal yüzeyden sıcaklığı alarak telefonun sırt kısmındaki metal iskelete aktarıyor.
Bu sayede Qualcomm Snapdragon 845 hiç olmadığı kadar serin tutulabiliyor. Sonuç ise daha yüksek performans. Soğutma sisteminin çalışma biçimi kulağa tuhaf gelse de inceleme videosunda işe yaradığı söylenmiş.
Üzerinde durulan bir sonraki şey ise IR yüz tarayıcısı olmuş. Bu sensör kızıl ötesi kamera ve aydınlatıcı gibi bileşenlerden oluşuyor. Bunlar ahize ve özçekim kamerasının tam yanına yerleştirilmiş. Bu seviyede bütçe dostu bir telefon için oldukça detaylı bir tasarım olduğu söylenebilir.
https://twitter.com/bang_gogo_/status/1034334825853870081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1034334825853870081&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fpocophone_f1_teardown_a_closer_look_at_the_liquidcool_heatpipe_and_the_face_scanner-news-32971.php
Xiaomi Pocophone F1 fiyatı yaklaşık 300 avro olarak açıklanmış. Bazı bölgelerde 330 ve diğer yerlerde ise 260 avroya kadar inebiliyor. Aşağı yukarı iPhone X’in üçte biri ya da daha azı bir fiyatta olacağı söylenebilir.
Xiaomi Pocophone F1 özellikleri şöyle:
- Qualcomm Snapdragon 845
- 6 inç ekran boyutu
- 8 GB RAM; 128 GB depolama
- 4000 mAh batarya
- 12 MP + 5 MP ana kamera
- Super Pixel kamera teknolojisi
- Yapay zeka destekli yüz tanıma
- Sıvı soğutma
- Quick Charge 4.0
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