Temmuz ayında, OnePlus şirketi OnePlus 5 ve OnePlus 5T telefonlarına özçekim portre modu eklemeyi vaat etti. Bugün, şirket iki telefonu için sırasıyla OxygenOS açık beta 17 ve açık beta 15’i piyasaya sürüyor.

OnePlus 5/5T Güncellemesi Optimizasyonu İyileştiriyor

Güncelleme özçekim Portre Modu, Gaming Mode 3.0 yazılımı ve diğer değişikliklerin uzun bir listesini içeriyor. Ağustos ayı Android güvenlik yaması, hava durumu tahminleri için iyileştirilmiş doğruluk ve yeni OxygenOS arayüzü ile daha iyi çalışan Not sürümü bunlar arasında yer alıyor.

OnePlus firması en yeni cep telefonlarında kullandığı yazılım tabanlı özellikleri alıp bunları eski modellerinden bazılarına sunmasıyla tanınıyor. Tıpkı OnePlus 5 ve OnePlus 5T kullanıcılarının yeni açık beta güncellemesini yükledikten sonra kullanacakları bazı yeni özelliklerin, OnePlus 6’da sunulmuş olması gibi.

OnePlus 5/5T güncelleme bilgileri şöyle:

Sistem

Arka plan uygulamaları tarafından gönderilen Toast mesajları için Toast mesaj kaynağı eklendi

İşlev ilk kez açıldığında uyku bekleme optimizasyonu hakkında açıklama eklendi

Optimize edilmiş arka plan güç tüketimi

Android güvenlik güncellemesinin 2018.8 sürümü.

Kamera

Ön kamera için portre modu eklendi

Gaming Mode 3.0

Askıya alınan çağrı bildirimi eklendi

Eklenmiş metin bildirim modu

Kullanıcı arayüzü ve etkileşim optimizasyonu

Hava

Saatlik hava tahmini

Yağış olasılığı ve algılanan sıcaklık dahil olmak üzere 8 adet meteorolojik veri

Geliştirilmiş hava durumu veri doğruluğu

Not

Yeni OxygenOS arayüzü

Notları resim olarak paylaşma desteği

OnePlus Switch

Kullanıcı arayüzü optimizasyonu

Bunun bir beta sürümü olduğunu tekrar hatırlatalım. O nedenle bazı hatalar olabilir ve uygulamalar istediğiniz gibi çalışmayabilir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız OnePlus’ya geri bildirimi bırakarak problemi iletebilirsiniz.

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