Apple’ın yeni 2018 iPhone‘ları hakkında farklı iddialar gelmeye devam ediyor. Fakat içlerinden bir tanesi gerçekten tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni iPhone’lar Çok Daha Az Pil Tüketebilir

Apple yeni cihazlarında A12 yonga setlerini kullanmaya hazırlanıyor. Bu çipsetler şirket tarafından yapılan optimizasyonlarla seleflerine göre çok daha düşük batarya tüketimine ulaşacak.

iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’de kullanılan A11 çipsetleri 10 nm üretim teknolojisiyle geliştirilirken, yeni çipsetler ile 7 nm’ye geçilmiş olması güç tüketimini azaltarak performansın daha da yükseltilmesine izin veriyor.

2018 iPhone çiplerinin üretimini gerçekleştiren TSMC firmasına göre A12 yonga setleri %20 daha yüksek hız ve %40 daha fazla enerji tasarrufu getiriyor. Bu da Apple’ın batarya ömrünü değiştirmeden kullanım süresini uzatabileceği anlamına geliyor.

2018 iPhone tanıtım tarihi henüz duyurulmadı ancak iddialar 12 Eylül’e işaret ediyor.

12 Eylül (Çarşamba) – 2018 Apple iPhone tanıtım tarihi

14 Eylül (Cuma) – 2018 iPhone ön sipariş tarihi

18 Eylül (Salı) – iOS 12 çıkış tarihi

21 Eylül (Cuma) – 2018 iPhone çıkış tarihi

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