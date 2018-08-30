1500 TL’ye En İyi Telefon Önerisi

Akıllı telefon dünyası hiç olmadığı kadar hızlı şekilde değişiyor. Telefonlar artık daha düşük fiyata daha yüksek performans sunabiliyorlar. Bu anlamda kullanıcılar bütçe dostu cihazlara yönelmeyi tercih ediyor ve en iyi seçenekleri araştırıyorlar. 1500 TL’ye en iyi telefon önerisi bu anlamda merak edilenler arasında.

1500 TL’ye En İyi Telefon Önerileri

Asus ZenFone Max Plus (M1)

Fiyat: 1400-1500 TL

Performans: Orta

Asus ZenFone Max Plus bütçe dostu telefon denildiğinde akla gelen ilk örneklerden biri. Cihaz bugün 1400-1500 lira fiyatlarda bulunabiliyor. 5.7 inç bir ekranı, 3 GB RAM belleği ve 4130 mAh gibi amiral gemilerine taş çıkartan pil kapasitesi var. %75 ekran gövde oranı ve 160 gr. hafifliği ile her alanda beğeni topluyor.

Xiaomi Redmi S2

Fiyat: 1500 TL

Performans: Orta

Son zamanların yükselen markalarından Xiaomi özellikle orta sınıf segmentte uzun yıllardır başarılı ürünler çıkarmasıyla biliniyor. Şirket aynı zamanda Black Shark modeliyle en hızlı Android akıllı telefonunu da yapmayı başardı. Redmi S2 %75 ekran gövde oranıyla dikkat çeken bir ürün. 3080 mAh bir bataryası ve 6 inç dev ekranı bulunuyor. ZenFone Max Plus’dan 10 gr. daha ağır ancak yonga seti %20 daha performanslı.

Lenovo Moto Z

Fiyat: 1600 TL

Performans: Orta Üst

Lenovo Moto Z başta rakiplerine küçük ekranı (5,5 inç) ve küçük batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ancak cihazı ilginç yapan nokta performansı ve çözünürlüğü. Lenovo Moto Z içinde bulunduğu fiyat segmentinde kendine en yakın cihazdan %40 daha yüksek performans sunuyor. Bu da ciddi bir fark demek. Küçük batarya kapasitesi hızlı şarj ile çözülmüş. Bataryası 30 dakikada %50 dolum yapabiliyor. Ekranının IPS değil AMOLED olması da ayrıca önemli. 21 MP kamera çözünürlüğü rakipleri arasında yine en iyisi.

HTC 10 Evo

Fiyat: 1550 TL

Performans: Orta Üst

HTC 10 Evo yine yüksek ekran çözünürlüğü sunan bir başka cihaz. Telefonda hızlı şarj desteği bulunuyor ve Snapdragon 810 gibi orta üst sınıf performans sunan bir yonga setiyle geliyor. Telefonda 3 GB RAM ve 3200 mAh batarya bulunmakta. 5.5 inç ekranı rakiplerine göre daha küçük yüksek çözünürlük ve yüksek performans ile öne çıkmayı başarıyor. Ekran gövde oranında ise biraz daha gerilerde.

Huawei P Smart

Fiyat: 1550 TL

Performans: Orta

Huawei P Smart performans anlamında listedeki diğer telefonlardan çok farklı değil. 143 gr. ile rakipleri arasında en hafif seçenek. Aynı zamanda çift arka kamerası ve çift hat desteği bulunuyor, Bluetooth sürümü 4.2 ve bataryası ise 3000 mAh. Daha taşınabilir bir telefon olması en büyük özelliği. Aynı zamanda 2018 yılında çıktığı için rakiplerinden daha uzun süre yazılım güncellemesi alacaktır.

1500 TL’ye en iyi telefon listemiz böyledi. Listeyi oluştururken her kategoriye hitap edecek cihazlar seçmek istedik. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum