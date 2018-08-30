Siri isminizi biliyor diyelim. iPhone’unuzu kaybettiğiniz bir durumda, telefonunuz bir kişi tarafından bulunmuş olsaydı, Siri’ye telefonun kime ait olduğunu sorabilir ve bir cevap alabilirdi. Ancak Siri her zaman isminizi doğru bir şekilde telaffuz etmeyebilir ve eğer durum buysa, Siri’ye isimleri telaffuz etmeyi öğretebilirsiniz.

Siri’ye İsimleri Telaffuz Etmeyi Öğretme

Siri’ye adınızın ne olduğunu sorun ve cevap vermesini bekleyin. Memnun kalmadığınızda, ‘Benim adım böyle telaffuz edilmiyor’ deyin. Siri daha sonra isminizi nasıl telaffuz edeceğinizi öğretmenizi isteyecektir. Bu olduğunda, dinleme moduna geçer. Adınızı nasıl telaffuz edeceğinizi anlatmanız gereken yer budur.

Bunu yaptıktan sonra, isminizi nasıl telaffuz edeceğini konusunda birkaç seçenek sunacaktır. Her birini oynatın ve hangisi doğruysa yanındaki ‘Seç’ düğmesine dokunun. Seçeneklerden hiçbiri yeterince iyi değilse, “Siri’ye Tekrar Söyle” düğmesine dokunun ve adınızı söyleyin. Adınızı öğrendiğinde, Siri soyadınızı nasıl telaffuz edeceğini soracaktır. Aynı işlem geçerlidir; soyisminizi söyleyin, Siri seçim için birkaç seçenek verir ve en yakın olanı seçin.

Siri hala adınızı söylemiyorsa, iOS 12’nin kullanıma sunulması için birkaç hafta bekleyebilirsiniz. iOS 12 Siri için yeni aksanlarla geliyor ve bunlar isminizi doğru bir şekilde söylemesine yardımcı olabilirler. Siri’nin isminizi doğru telaffuz edip etmediği az da olsa telefonunuzun ne kadar iyi çalıştığı ile de ilgili.

Siri’ye isim öğretme Kişiler listeniz için daha yararlıdır. Siri’ye bir kişinin adını doğru telaffuz etmesini öğretmek için şunları yapabilirsiniz: İlk önce iletişim bilgilerini göstermesini isteyin. İletişim bilgilerini aldıktan sonra, Siri’ye şunu söyleyin: “Onun adı böyle telaffuz edilmiyor”. Siri daha sonra adını nasıl telaffuz edeceğini öğretmenizi isteyecektir. Benzer bir süreç takip edecek; ilk ve soyad için seçim yapmanızı sağlayacak birkaç farklı telaffuz alacaksınız. En yakın olanı seçebilir veya Siri’ye tekrar öğretmeyi deneyebilirsiniz.