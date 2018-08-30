Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, merakla beklenen Pocophone F1 akıllı telefonunu satışa sundu. Bu cihazda MIUI 9.6’nın özelleştirilmiş bir versiyonu bulunuyor ve bu arayüz MIUI for Poco adını taşıyor. Nova Launcher’a benzeyen bu arayüz daha hızlı arayüz animasyonları, daha temiz bir Android görünümünü ve uygulama gizleme, hızla erişilebilen uygulama tepsisi gibi standart MIUI özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Android Uyumlu Poco Launcher’ı Kullanıma Sundu

Poco Launcher akıllı telefonda kurulu olan uygulamalar için kolayca arama yapma imkanı sunuyor. Uygulamalar kurulum tarihi ya da isme göre sınıflandırılabiliyor. İlginç şekilde simge rengine göre sınıflandırma özelliği de mevcut.

Poco Launcher esasında MIUI arayüzünden doğan bir çözüm olduğu için çeşitli ikon paketleriyle özelleştirme imkanı hazır. Akıllı telefonunuzda çok sayıda ön yüklü uygulama (bloatware) varsa uygulama tepsisinden uygulama gizleme özelliğini seveceksiniz.

Uygulama henüz geliştirilme aşamasında olduğu için bazı özelliklerde sorun yaşanabiliyor. Stabilite sıkıntıları olabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle yeni arayüz çözümünü deneyip denememek ne kadar meraklı bir kullanıcı olduğunuza kalmış.

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