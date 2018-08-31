iPhone’larda 3D Touch, uygulama simgelerine hızlı seçenekler ekler. Örneğin, 3D Touch kısayollarını kullanarak kamera uygulamasını doğrudan özçekim modunda başlatılabilir. Ancak durum şu ki iPhone’unuzda 3D Touch olmaması, özçekim almanızı engellememeli. Apple’ın bazı kullanışlı özellikleri 3D Touch ile sınırlaması fikri yanlıştı ve iOS 12 ile bu değişiyor.

3D Touch Olmadan Tüm Bildirimleri Temizleme

Bildirimler gölgesini getirmek için ana ekranınızı aşağı kaydırın. Normalde yalnızca bir uygulama için bildirimleri temizleyen çarpı düğmesi şimdi tüm bildirimleri temizleyecek. Çarpı düğmesine basılı tutun ve “Tüm Bildirimleri Temizle” seçeneğini göreceksiniz

Tüm bildirimleri temizlemek yerine belirli bir uygulama için tüm bildirimleri nasıl temizleyebileceğinizi merak ediyorsanız, bildirimleri sola kaydırarak ve Tümünü temizle seçeneğine basarak bunu yapabilirsiniz.

3D Touch’ı olmayan iPhone’lara sahip kullanıcıların 3D Touch eylemlerini kullanmasına izin veren diğer değişiklikler arasında trackpad kullanma ve el fenerinin parlaklığını kontrol etme bulunuyor. 3D Touch olmayan iPhone’lar için el feneri parlaklığı ve zamanlayıcının kontrolleri daha önce iOS 11’e eklenmişti.

Dolayısıyla değişiklik temel olarak Apple’ın 3D Touch’ı ekrana daha uzun basma hareketiyle değiştirmesinden oluşuyor. Teoride bu 3D Touch ile ilgili her şey için kullanılabilecek. Artık 3D Touch özelliklerini taklit eden özel yazılımlara ihtiyacınız olmayacak. Aslında Google, Uygulama Kısayolları olarak adlandırılan benzer bir şeye sahip idi.

Uygulama Kısayolları, 3D Touch gibi özel donanım gerektirmez. Ana ekranda bir uygulamanın kısayolunu uzun süre basılı tutmanız yeterlidir. Küçük bir menüde hızlı işlemler görüntülenir. Uygulamayı başlatmak için bunlardan birine dokunabilirsiniz. Örneğin, yeni bir sekme açmak için Chrome’un uygulama kısayolunu kullanabilirsiniz. Bu hareket son Chrome sekmesini açmak yerine tarayıcıyı yeni bir sekme açarak başlatır.

Yaklaşan iPhone modellerinin 3D Touch özelliğine sahip olamayacağına dair söylentileri var ve bu yüzden Apple bu değişiklikleri yapıyor olabilir. Değişiklikler, bir zamanlar 3D Touch cihazı olan kullanıcıların temel işlevlere sahip olmasına izin verecek ve uygulama kısayolları ile takılmak zorunda olmayacaklar.

3D Touch olmadan tüm bildirimleri temizleme hakkında bilinmesi gerekenler bunlardı. Bu konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz. https://akillitelefon.com/forum