Android‘li akıllı telefonlardaki PUBG Mobile takılma sorunu ve sorunun çözümü için neler yapılabileceğine bakacağız. Son zamanlarda Android’li akıllı telefonunuzla PUBG Mobile oynamayı denediyseniz oyunda donma ve takılma sorunlarının olduğunu fark etmişsinizdir. Oyunda hareket etme ve silahları kullanma girişiminde takılma sorunu yaşanıyor. Bu da oyun deneyimini hayli olumsuz etkiliyor.

PUBG Mobile’ın optimizasyonu ile ilgili sıkıntılar var ve oyun yüksek performanslı bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Ele alacağımız yöntemler PUBG Mobile’daki sıkıntılı oyun deneyimini iyileştirebilir ama giriş seviyesi ya da görece eski bir akıllı telefonunuz varsa beklentilerinizi düşük tutmanızda fayda var.

Android: PUBG Mobile Takılma Sorunu ve Çözümü

Akıllı Telefonun Önbelleğini Temizleme

Cihazın önbelleğini temizlemek için:

Samsung Galaxy akıllı telefonlarda cihazı kapatın ve Güç + Ana ekran + Ses Artırma veya Güç + Bixby + Ses artırma tuşlarına basılı tutun. Recovery menüsünden Wipe cache partition seçeneğini kullanın.

veya tuşlarına basılı tutun. Recovery menüsünden seçeneğini kullanın. Google Pixel ve Nexus modellerinde cihazı kapatın ve Ses azaltma + Ses artırma + Güç veya Ses azaltma + Güç butonlarına basılı tutun. Bootloader arayüzünden Recovery ‘i seçin, ardından Wipe cache partition seçeneğini kullanın.

veya butonlarına basılı tutun. Bootloader arayüzünden ‘i seçin, ardından seçeneğini kullanın. Diğer akıllı telefonlarda da benzer işlemleri uygulayabiliyorsunuz, sitemizde ya da Google’da yapacağınız küçük bir aramayla ilgili tuş kombinasyonunu öğrenebilirsiniz.

PUBG Mobile Veri ve Önbelleğini Temizleme

Android’de Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Apps seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Listeden PUBG Mobile ‘ı bulun ve üzerine dokunun.

‘ı bulun ve üzerine dokunun. Storage ile devam edin, karşınıza gelen arayüzdeki Clear Cache ve Clear Data butonlarını kullanın.

ile devam edin, karşınıza gelen arayüzdeki ve butonlarını kullanın. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Oyunu Tekrar Yükleme

PUBG Mobile’ı Android’li telefonunuzdan kaldırıp tekrar temiz bir kurulum yapmak da oyun deneyimini iyileştirebilir.

Ayrıca bu rehberde ve burada ele aldığımız yöntemleri de deneyebilirsiniz.

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