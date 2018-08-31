Gelenek bozulmadı ve Çin merkezli teknoloji firması Huawei, Berlin’deki IFA’da yeni Mate 20 serisi akıllı telefonlarına güç vermesi beklenen HiSilicon Kirin 980 yongasetini duyurdu. TSMC tarafından üretilen Kirin 980 dünyanın ilk 7 nm yongaseti olma özelliğine sahip. Bu yonga selefi ve 10 nm üretim teknolojili rakiplerine kıyasla daha yüksek performans ve düşük güç tüketimi gibi avantajlar sunuyor.

Dünyanın 7 nm Üretim Teknolojili İlk Yongaseti: HiSilicon Kirin 980

Sekiz çekirdekli işlemci tasarımına sahip olan Kirin 980’de iki adet yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ile iki adet güç verimli Cortex-A76 çekirdeği bulunuyor. Aynı zamanda düşük güç tüketimli dört adet Cortex-A55 işlemci çekirdeği mevcut. Huawei’nin geliştirdiği Flex-Scheduling teknolojisi farklı görevlerde doğru işlemci çekirdeklerini devreye alarak performans ve güç tüketimi dengesini koruyabiliyor.

Grafik tarafında resmi duyurusu Mayıs 2018’de gerçekleştirilen Mali-G76 GPU’su karşımıza çıkıyor. Kirin 970’deki Mali-G72’ye kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi söz konusu. Yeni GPU’nun öncekine kıyasla % 46 yüksek performans ve % 178 düşük güç tüketimi gibi iddialı değerleri var. Kirin 980 yongası P20 ve P20 Pro akıllı telefonlara güç veren selefi Kirin 970’e kıyasla % 37 daha yüksek performans vaat ediyor.

Qualcomm’un Snapdragon 845 yongasının adı doğrudan anılmasa da 10 nm üretim teknolojili yongalara kıyasla % 20 yüksek performans ve % 40 düşük güç tüketimi iddiası öne çıkarılıyor.

Kirin 980’de 2133MHz LPDDR4X bellek yongası desteği ile çift NPU çipi var. Kirin 970 SoC’sindeki tek NPU yongasına kıyasla % 120 performans artışından bahsediliyor. 1cm²’de 6.9 milyar transistör mevcut. 1.4Gbps Cat 21 LTE modem ve 1732 Mbps WiFi indirme / yükleme hızları etkileyici.

HiSilicon Kirin 980’in ilk olarak Ekim ayında duyurulması beklenen Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor.

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