Bir işletmeniz varsa veya belirli bir çevrede iyi bilinirseniz, doğrulanmış bir sosyal medya hesabınızın olması önemlidir. Sosyal medyadaki sahtecilik göz önüne alındığında, Instagram’daki mavi tık bir hesabın gerçek olduğunu gösterir. Bu anlamda Instagram doğrulama işareti alma nasıl yapılır merak ediliyor.

Instagram Doğrulama İşareti Alma

Çoğu sosyal medya sitesi, ünlüler veya yüksek takipçi sayısı olan kullanıcılar için doğrulanmış hesap sistemini uygular. Örneğin, doğrulanmış bir Twitter hesabı almak, doğrulanmış bir Facebook hesabı veya sayfası almaktan daha kolaydır. Instagram ise doğrulanmış hesapları kullanıma sunalı az bir zaman oldu. Doğrulanmış Instagram hesabı almak teoride basit bir işlem.

Doğrulanmış Instagram hesabı

Öncelikle Instagram uygulamasının son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. Ardından iOS ve Android’den doğrulanmış bir hesap başvurusu yapabileceksiniz. Elinizde geçerli resimli bir kimlik veya telefonunuzdaki bir fotoğrafınızın olması yeterlidir.

Instagram uygulamasını açın ve Profil sekmesine gidin. Profil sekmesinde dişli çark simgesine veya hamburger simgesine dokunun (hangisi uygulama sürümünüz için geçerliyse). Hamburger simgesine sahipseniz, dokunulduğunda, alt kısımda Ayarlar için dişli çark simgesi olan bir çekmece açılacak.

Ayarlar ekranında, Doğrulama Talep Et seçeneğine dokunun.

Doğrulama Talep Et ekranında, tam adınızı girmelisiniz. Bu belirtilmez ancak adınızı tam olarak kimlikte görüldüğü gibi girmeniz daha doğru olacaktır. Yazımın eşleştiğinden emin olun.

Ardından, fotoğraflı bir kimlik eklemeniz gerekiyor. Dosya Seç seçeneğine dokunun ve kamera galerisinden kimliğin bir fotoğrafını seçin veya elinizdeki kimliğe sahipseniz, bir fotoğrafını çekebilirsiniz. Dosyayı ekledikten sonra Gönder düğmesine dokunun.

Instagram’ın hesabınızı doğrulaması için ne kadar zamana ihtiyaç duyacağı belli değildir. Yüklediğiniz kimliğin gerçek olup olmadığını nasıl doğrulayacağına ve farklı ülkeler için izlediği adımlara ilişkin ayrıntılar da bilinmemektedir. Instagram farklı kimlik türlerini, örneğin ehliyetleri ve devlet tarafından verilmiş kimlik kartlarını kabul ettiğini söylüyor.

Doğrulanmış bir hesap isteyebilen herkesin bunu alabileceklerine dair bir garanti verilmediğini belirtmeliyiz. Doğrulanmış bir Instagram hesabına ilişkin süreç ve gereksinimler, her kullanıcı için aynı düzeyde basittir. Ancak herkesin doğrulanmış bir hesap alabileceğini varsaymak doğru olmaz. Instagram doğrulama işareti alma hakkında bilinmesi gerekenler bunlardı.