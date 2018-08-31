Facebook, geçmişte aynı günde neleri yayınladığınızı hatırlatan “Bu günlerde” adlı bir özelliğe sahip. Özellik oldukça uzun bir süredir bizleydi. iOS’taki Fotoğraflar uygulamasında “Anılar” adlı benzer bir şey var. Anılar bildirimini kapatmak merak edilenler arasında.

iOS: Anılar Bildirimini Kapatmak

Fotoğraflar uygulamasında özel bir Anılar sekmesi var. Anıları otomatik olarak oluşur ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. iOS 12 yayımlandığında Anılar özelliği daha belirgin hale gelecek. iOS 11 ile birlikte Anılar ile ilgili iPhone kilit ekranında bildirimler almaya başlamıştık.

Bu özellik pek ilginizi çekmiyorsa Anılar uyarılarını kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak. Fotoğraflar’daki Anılar özelliği için bildirimleri kapatmanın iki yolu var.

Fotoğraflar İçin Uyarıları Kapatma

Fotoğraflar uygulaması için uyarıları kapatabilirsiniz, ancak bu paylaşılan fotoğraf akışları için uyarıları da kapatır. Fotoğraf akışlarını kullanmıyorsanız, uyarıları devre dışı bırakmak yerinde bir çözümdür. Fotoğraflar bildirimini kapatmak için Ayarlar uygulamasını açın. Bildirimlere gidin ve Fotoğraflar’a dokunun. ‘Bildirimlere İzin Ver’ anahtarını kapatın.

Anılar İçin Uyarıları Kapatma

Fotoğraflar için bildirimleri devre dışı bırakmak istemiyorsanız, Fotoğraflar’daki Anılar uyarılarını kapatmayı seçebilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve Bildirimler’e gidin. Fotoğraflar’a dokunun. Fotoğraflar ekranında “Anılar” seçeneğini göreceksiniz.

Bu konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz. https://akillitelefon.com/forum