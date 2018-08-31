iOS 11’de Apple bir fotoğraftaki belirli bir kişiyi algılayabilen küçük bir yüz tanıma özelliği ekledi. Bu da Anıların hazırlanmasına yardımcı oldu. Özelliği, belirli insanlara ait fotoğrafları filtrelemek için kullanabilirsiniz. Peki ya fotoğraftaki kişileri kaldırmak için ne yapmanız gerekiyor?

iOS: Fotoğraftaki Kişileri Kaldırmak

Bu özellik otomatik olarak çalışır. Fotoğrafları düzenli olarak tarar ve veritabanını günceller. Sadece insanlar için değil, nesneler ve hayvanlar için de geçerlidir. Örneğin, kedinizin çok fazla resmini çekiyorsanız Fotoğraflar uygulamasında “kediler” için filtreleme yapabilir ve hepsini bulabilirsiniz.

Bu özellikteki tek sorun, henüz Fotoğraflar’dan kullanıcıları kaldıramamaktı. iOS 12’ye geldiğinde sonunda bunu yapabileceksiniz. iOS 12 hala beta sürümde ancak kararlı sürüm bu yıl Eylül ayında kullanıma sunulacak.

Fotoğrafları Kişilerden Kaldır

Kişileri Fotoğraflar uygulamasından kaldırmak için uygulamayı açın ve Kişiler albümüne dokunun. Tanıdığı tüm yüzleri size gösterecek. Sağ üstteki Diğer seçenekler düğmesine dokunun.

Bu çok seçenekli bir menüyü açacak. “Kişiler albümünden çıkar” düğmesine dokunun ve kişiyi albümden kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Artık o kişiyi Fotoğraflar uygulamasından kaldırmış oldunuz. Böylece Fotoğraflar uygulamasını bir daha açtığınızda kaldırdığınız kişinin ismiyle karşılaşmak zorunda olmayacaksınız.

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