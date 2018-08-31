iOS: Google Chrome’un Teması Nasıl Değiştirilir?

Farkındaysanız Apple platformundaki Google Chrome, özelleştirmeler açısından oldukça başarısız. Platformlar arası senkronizasyon özelliği dışında Safari karşısında bu açıdan eksik kalıyor. Tabii performans açısından yine dünyadaki en iyi tarayıcı olduğundan eminiz. Peki, Google Chrome’un teması nasıl değiştirilir? Çünkü iOS uyumlu Google Chrome’un gizli bir tema daha doğrusu ”materyal’ bir arayüzü var. Şimdi onu etkinleştirelim:

Google Chrome’un Teması Nasıl Değiştirilir?

İlginç şekilde Google Chrome’daki bu yeni arayüz standart olarak etkin değil. Üst düzey kullanıcıların erişebileceği bir yere koymuşlar. Muhtemelen birkaç sürüm sonra standart hale gelebilir. Şimdi Google Chrome’u açın ve tarayıcıya chrome://flags yazın. Sol taraftaki arama kutusuna da refresh yazarak UI Refresh Phase 1 temasını bulun. Kapalı olarak gelen bu seçeneği Enabled konuma getirin ve Google Chrome’u tamamen kapatıp yeniden başlatın.

Eğer home tuşuna basarak çıkarsanız Google Chrome kapanmış sayılmaz. Home tuşuna iki defa basarak Chrome uygulama kartını yukarı doğru kaldırıp arka plandan silin. Şimdi Google Chrome’u tekrar başlattığınızda yeni arayüzü göreceksiniz. Google Chrome’un teması nasıl değiştirilir? sorusuna cevap bulduğumuza şimdi neler değişiyor hızlıca bakalım.

Gördüğünüz gibi, birçok şey değişti. Anında fark edilebilir olan arama çubuğunun, düğmelerin ve simgelerin yuvarlak eğrileri olmalarıydı. Bunların hepsi artık oldukça modern, çok daha büyük ve daha belirgin.

Renkler artık sıkıcı veya donuk görünmüyor. Ayrıca, sık kullanılan sitelerinizin altında listelenen Yer İmleri, Okuma Listesi, Son Sekmeler ve Geçmiş etiketli bir dizi yeni simgeyi de görebilirsiniz.

Artık aramaya başlamak için yeni arama simgesini kullanmanız yeterli. Özellikle bir site yüklendiğinde, arama yapmak için URL çubuğunu kullanmak her zaman rahatsızlık veriyordu. Dolayısıyla Chrome’a bu yeni eklenen özellik önemli bir gelişme. Sekmeler arasında geçiş yapma konusu da ciddi ölçüde rahatlamış. Sağ üst bölümden alt tarafa çekmişler.

Özet olarak UI Refresh Phase 1 henüz geliştirilme aşamasında olmasına rağmen bizi memnun etti. Muhtemelen birkaç sürüm sonra bitmiş hali herkese açılacak. Forum sayfamızda konuyla ilgili düşünceleriniz paylaşabilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum