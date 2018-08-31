iOS: Word Dosyalarını PDF Formatına Dönüştürmek

iOS uyumlu Word uygulamasında Word dosyalarını PDF formatına dönüştürmek mümkün mü?Word bilindiği üzere masaüstü odaklı en başarılı kelime işlemcisi olarak bilinir. Aynı zamanda iOS platformu üstünde de oldukça iyi bir işleve sahip. Şaşırtıcı şekilde yalın ve akıcı. Özellikle hareket halindeyken üretkenliğinizi devam ettirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz en iyi servis.

Özellikle ortak bir çalışma ortamındaysanız bu sorunun cevabı sizin için çok önemli olmalı. Çünkü Word dosyalarını PDF formatına dönüştürmek hemen herkesin mobil ortamda dosya içeriğinde düzenleme yapabilmesine olanak sağlayacak.

Word dosyalarını PDF formatına dönüştürmek

PDF olarak dışarı aktarın

Word’ün DOCX formatından PDF’ye dönüşüm gerçekleştirme yeteneği düşündüğümüz kadar gelişmiş değil. Ancak yine de temel dönüştürme standartlarına sahiptir. Word’de bir belge açtıktan sonra PDF’ye aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPad ekranın sol üst köşesine üç noktadan oluşan bir belgeye benzeyen simgeye dokunun.

iPhone’da ise ekranın sağ üst köşesindeki elipsis simgesine dokunun.

Açılan menüde Dışa Aktar / Export yazılı alana dokunun.

Burada PDF (*.pdf) seçeneğine dokunarak Word dosyalarını PDF formatına dönüştürme aşamasının sonuna gelmiş olacaksınız.

Dışa Aktar ekranında, oluşturmak üzere olduğunuz PDF dosyasını gerçekten kaydetmek istediğiniz yere karar vermelisiniz. Yani iOS cihazınızın içine, kişisel OneDrive hesabınıza ya da Dropbox hesabınız mı istediğinizi seçin.

Bir konum belirledikten sonra, yeni bir dosya adı yazın veya orijinal dosya adını olduğu gibi bırakın. Son olarak, Dışa Aktar’a dokunun. Word, çevrimiçi bir Microsoft hizmetini kullanarak dosyayı dönüştüreceği için sizden izin isteyecektir. İzin Ver’e dokunun.

Dönüştürme işlemi dosyanın büyüklüğüne göre birkaç dakika sürecek ve PDF formatına dönüştürülen Word dosyanıza erişebileceksiniz. Şimdi eğer üstünde düzenlemeler yapmak, paylaşmak vb. isterseniz 2 saniye basılı tutmanız yeterli.

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