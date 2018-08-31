Meizu M6 Note root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Meizu’nun ülkemizde de satın alınabilir durumda olan M6 Note akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Meizu M6 Note Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Üstteki bağlantıdan TWRP recovery dosyasını indirin. APK dosyasını yükleyin. Uygulamayı çalıştırın.

Uygulama arayüzündeki seçeneği kullanarak TWRP recovery’i flash’layın.

Cihazı recovery modunda başlatın.

Backup seçeneğine dokunun ve partition devinfo ‘u yedekleyin.

seçeneğine dokunun ve ‘u yedekleyin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Bootloader Kilidini Açma

Bootpatch_devinfo.zip dosyasını indirin ve genişletin.

dosyasını indirin ve genişletin. Dosyanın içeriğini cihazdaki TWRP Backups klasörüne aktarın.

klasörüne aktarın. Akıllı telefonu recovery modunda başlatın.

Restore seçeneğine dokunun ve kopyaladığınız dosyayı seçin.

seçeneğine dokunun ve kopyaladığınız dosyayı seçin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Root Erişimini Sağlama

Magisk ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefona transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda başlatın.

Install seçeneğine dokunun ve Magisk ZIP dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.