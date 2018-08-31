Samsung Galaxy S4 Mini’ye Android 9.0 Pie yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un güncelliğini kaybetmiş akıllı telefon modellerinden Galaxy S4’te TWRP recovery yüklenerek root atıldığı takdirde resmi olmayan LineageOS 16 custom ROM çözümü ile Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonuna geçiş yapılabiliyor.

ROM henüz yeni olduğu için sorun ve eksikleriyle ilgili yeterince bilgi bulunmuyor. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da çeşitli sorun ve eksikleri olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy S4 Mini’ye Android 9.0 Pie Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS custom ROM paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve custom ROM paketini seçin. Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.

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