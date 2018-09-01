Ekran görüntüsü sesi çoğu Android cihazda bulunur ve Google Pixel, Nokia ve Xiaomi Mi telefonlarda ise cihazın sesini kısılsa bile ekran görüntüsü sesi çıkmaya devam eder. Tuhaf ama gerçek. Şimdi ekran görüntüsü sesini kapatmak Android’de nasıl yapılır görelim.

Android: Ekran Görüntüsü Sesini Kapatmak

Herkes ekran görüntüsü sesini kapatmak için yerleşik bir ayara sahip olan Redmi ve OnePlus kullanıcıları ile ekran sesini kapatmak için telefonlarını sessiz moda alan Samsung kullanıcıları kadar şanslı değil.

Ekran sesini devre dışı bırakma seçeneği sunmayan bir Android cihazınız varsa endişelenmeyin. Bu yazıda, ses olmadan ekran görüntüsü almak için alternatif yolları göstereceğiz.

1. Google Asistan’ı kullan

Android Lollipop ya da daha üstünü çalıştıran tüm Android telefonlar Google Asistan önceden yüklenmiş olarak gelir. Asistan, birçok güzel şeylerin yanı sıra ekran görüntüleri alma yeteneğine de sahip. Google Asistan ile ekran görüntüsü alırken, telefonunuz ister sesli isterse sessiz modda olsun asla ses çıkmamasını sağlayabilirsiniz.. Yani tüm diğer sesler etkin olsa bile bu yöntemle ekran görüntüsü sesini duymayacaksınız.

Google Asistan’ı kullanarak ekran görüntüsü almak için, yakalamak istediğiniz ekranı açın. Ardından Asistan gelene kadar ana düğmeye basılı tutun. Sonrasında ekran görüntüsü paylaş seçeneğine dokunun. Ekran görüntüsünü paylaşabileceğiniz uygulamaların listesini görürsünüz. Uygulamayı seçin. Ekran Görüntüsü Paylaş seçeneğini görmüyorsanız, ‘Ekran görüntüsünü al‘ komutunu yazın veya söyleyin.

Not: Bu yöntemle alınan ekran görüntüsü galerinize kaydedilmeyecektir. Telefonunuza kaydetmek için paylaşım seçeneklerinden Google Fotoğraflara yükleyi seçmeniz gerekiyor.

2. Ekran Görüntüsü Uygulaması İndirin

Yukarıdaki yöntemi beğenmezseniz, bu işlevi etkinleştiren belirli üçüncü parti ekran uygulamalarını indirebilirsiniz.

Deneyebileceğiniz uygulamalardan bazıları şunlardır:

Screenshot Touch

Eğer çalışırken birçok ekran görüntüsü alıyor; güç ve ses düğmesini kullanmak sizin için artık zahmetli oluyorsa Screenshot Touch aradığınız şey olabilir.

Kullanımı son derece kolaydır. Uygulamayı yükledikten sonra, Start tuşuna dokunun. Düğme kırmızıya dönecek ve bir kamera simgesi göreceksiniz. Artık bir ekran görüntüsü almanız gerektiğinde, bu simgeye dokunmanız yeterli olacak.

Ekran görüntüsü aldığınızda telefonunuz titreyecek. Eğer bundan hoşnut değilseniz ayarlardan kapatabilirsiniz. Screenshot Touch ekran görüntüsü sesini kapatır.

Screenshot Touch indir

Screenshot Assistant

Google Asistan hayranı değilseniz ve onsuz yapabiliyorsanız, Screenshot Assistant uygulamasını kullanarak ses olmadan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu uygulama ile ekran görüntüsünü ana ekran düğmesiyle alıyorsunuz. Yani etkinleştirildiğinde Google Asistan’ı artık home düğmesine atanmış olmuyor.

Uygulamayı indirdikten sonra, ekran görüntüsü aracını Google’dan Screenshot Assistant’a çevirmek için talimatları izleyin.

Screenshot Assistant indir



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