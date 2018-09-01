Android: Smart Lock Kapatma Nasıl Yapılır?

Masaüstünde yalnızca Chrome‘da çalışmasının yanı sıra, Smart Lock’un şifre üreticisi veya özel bir kullanıcı arayüzü bulunmuyor. Bu da gerçekten kullanmaya değer mi olduğunu sorgulatıyor. İşte Android’de Smart Lock kapatma yöntemi.

Android: Smart Lock Kapatma

Android’de Smart Lock’u kapatmak göründüğü kadar zor değil. Adımlar şöyle sıralanıyor:

Android telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın.

Sağ üst kısımdan Ayarlar ekranına gidin.

Şifreler başlığına dokunun

Şifreleri kaydet özelliğini kapatın.

Otomatik giriş yap seçeneğini de devre dışı bırakın.

Şimdi dilerseniz aynı işlemi masaüstü Chrome tarayıcısı için de anlatalım.

Chrome’da Smart Lock’u devre dışı bırakma

Chrome’da, sağ üst köşedeki üç noktalı menüyü tıklayarak tarayıcı ayarlarına gidin.

Şifreler ve formlar seçeneğine ve ardından Şifreleri yönet seçeneğine tıklayın.

Alternatif olarak, yukarıdaki arama çubuğuna ‘şifre’ yazabilirsiniz.

‘Şifreleri kaydetmeyi öner’ özelliğini kapatın.

Ayrıca ‘Otomatik Oturum Açma’ özelliğini de devre dışı bırakın.

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