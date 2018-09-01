Android telefonun en güçlü Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlamak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sahip olduğumuz kablosuz modem / router’lar Wi-Fi sinyallerini belirli bir alana kadar ulaştırabiliyor. Geniş bir eviniz ya da ofisiniz varsa kablosuz ağa hemen her noktadan bağlanabilmek için birden fazla router ya da repeater kullanıyor olabilirsiniz.

Android işletim sisteminde kablosuz ağlar arasında otomatik geçiş imkanları ne yazık ki kısıtlı. Ağ sinyali neredeyse %0 seviyesine ulaştığında bağlı olunan kablosuz ağla bağlantı koparılıyor. Bulunduğunuz ortamda birden fazla router varsa ve siz sürekli olarak en güçlü Wi-Fi sinyalini sunan ağa bağlı kalmak istiyorsanız üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek. Android telefonun en güçlü Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlamak oldukça kolay.

Android Telefonun En Güçlü Wi-Fi Ağına Bağlanmasını Sağlamak

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Wifi Switcher uygulamasını Android’li akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı açın. Arayüzde çevrenizdeki WiFi ağları listelenecektir. Burada bağlanmak istediğiniz kablosuz ağlardaki Preferred kutucuğunu işaretleyin. Bu şekilde seçtiğiniz Wi-Fi ağları arasından hangisinin sinyali güçlüyse o ağa bağlanılacak, diğer ağlara bağlanma girişiminde bulunulmayacak.

Uygulama bağlantılar arası geçişteki referans düşük sinyal seviyesini belirleme imkanı da sunuyor. Bu seviyeyi değiştirmek için uygulama arayüzünde sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Settings ile devam edin. Switch Range seçeneğinden geçişi tetikleyecek en düşük sinyal seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Uygulamanın ağlar arasında geçiş yapmak için sizin onayınızı almasını istiyorsanız Settings menüsündeki Ask Before Switching seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

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