Güvenlik ve gizliliğimizi daha ciddiye almamız hack girişimlerine karşı kendimizi korumamız için şart. Güçlü bir şifre oluşturmak artık yeterli değil. Bu yüzden ek bir güvenlik katmanı kullanmak için 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) geliştirildi ve şimdiye kadar amaçlandığı gibi çalışıyor. 2FA şifre saklama uygulamaları bu nedenle önemli.

En İyi 2FA Şifre Saklama Uygulaması

Bir hesaba giriş yapmak için geçici şifreler oluşturmaya yarayan Google Authenticator gibi birçok uygulama bulunuyor. Bunlara bankacılık, borsalar ve hatta sosyal medya hesapları örnek gösterilebilir. Bu anlamda en iyi 2FA şifre saklama uygulaması merak ediliyor.

Özellik gayet iyi çalışıyor olsa da kullanıcıların akıllı telefonlarını kaybettikleri ve giriş yapmak için 2FA’ya ihtiyaç duydukları zamanlarda her şey sarpa sarabiliyor. Bu nedenle 2FA kodunun yanı sıra bir de yedek kod (backup code) veriliyor ki insanlar böyle zor durumlarda kalmasın.

Şimdi 2FA yedek kodlarını ya da 2FA şifrelerini saklamak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamaları listeyelim.

1. LastPass

LastPass, şifrelerinizi ve diğer hayati bilgilerinizi bulut sunucularına kaydetmek için şifrelemeyi ve birden çok güvenlik katmanını kullanan bir parola yöneticisi. LastPass ile 2FA yedek kodu gibi önemli şifrelerinizi buluta kaydederek dilediğiniz zaman tekrar erişebilirsiniz. Ayrıca LastPass Authenticator da vardır ve Google Authenticator görevi görür. Windows uygulaması da vardır.

LastPass iOS indir.

LastPass Android indir.

2. Authy

Google Authenticator, 2FA kullanmayı kolaylaştıran bir başka yol. Bilgisayara yedek alma seçeneği yok. LastPass bir şifre yöneticisi ve 2FA doğrulayıcı olarak ikiye ayrılırken Authy sadece 2FA özelliğine odaklanıyor.

2FA kodlarını saklamak ve yönetmek için kullanabileceğiniz bir bulut yedekleme seçeneğine sahip. Akıllı telefonunuzu veya ilk adımda bir kağıda yazdığınız yedek kodlarınızı kaybetmeniz durumunda oldukça kullanışlıdır.

Authy uygulamasını açın ve Accounts’a dokunun. Kodları bulutta saklamayı etkinleştirmek için Authenticator Backups seçeneğini açın.

Tıpkı LastPass gibi, artık tüm kodlarınız ve verileriniz bulutta güvenli bir şekilde saklanacak. Yani telefonunuzu kaybetseniz bile şifrelerinize tekrar erişebilir ve böylece artık içiniz rahat uyuyabilirsiniz.

Authy Android indir.

Authy iOS indir.

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