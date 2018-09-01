Google Keep notlarınızı bir hesaptan diğerine taşımak mı istiyorsunuz? Merak etmeyin yalnız değilsin. Sizin gibi, iki Google hesabına veya daha fazlasına sahip olan kişiler, bir zaman sonra benzer bir şeyi yapmak istiyorlar. Ne yazık ki bunu yapmanın doğal bir yolu yok. Google Keep notlarını aktarmak için alternatif yöntemleri deneyeceğiz.

Google Keep Notlarını Aktarmak

Google Keep notlarını başka hesaba aktarmak mümkün; sadece doğrudan değil. Dolaylı metotlara başvurmalısınız ve çok fazla notunuz varsa, biraz zaman alıcı bir angarya olabilir. Yine de hiçbir şeyden iyidir.

Yöntemlere geçmeden önce hesapları nasıl değiştireceğimizi öğrenelim.

Google Keep’te Birden Fazla Google Hesabı Arasında Geçiş Yapın

Aşağıdaki yöntem birden fazla Google Keep hesabı arasında geçiş yapmayı içeriyor.

Mobil cihazlarda Google hesapları arasında geçiş yapmak için Keep uygulamasını açın ve sol üst köşedeki üç çubuklu menüye dokunun.

Ardından minik aşağı oka dokunun ve ikinci Google Keep hesabını seçin.

Not: İkinci hesabı eklemediyseniz, Hesap ekle’ye dokunun ve diğer Google hesabınıza giriş yapın.

Şimdi notları aktarma yöntemlerine devam edelim.

1. Yerleşik Paylaşımı Kullanın

Google Keep’in mobil uygulamalarında, notlarınızı farklı uygulamalarda paylaşma seçeneğine sahipsiniz. Notları bir Google hesabından diğerine taşımak için bu özelliği kullanıyor olacağız.

Not: Bu yöntem yalnızca mobil uygulamalarla çalışır.

İşte adımlar:

Telefonunuzda Google Keep uygulamasını başlatın ve taşımak istediğiniz notu açın. Sağ alt köşedeki üç noktalı menüye dokunun ve Gönder’i seçin.

İki seçenek için de uyarı penceresi açılacak: Google Dokümanlar’a kopyala ve diğer uygulamalar yoluyla gönder . Diğer uygulamalarla göndere dokunun.

ve . Diğer uygulamalarla göndere dokunun. Paylaşım ekranında Google Keep’i seçin.

Bir sonraki ekranda, Google Keep’in bir önizleme penceresi, altta e-posta açıklaması ile belirir. E-postanın yanındaki oka dokunun ve notunuzu aktarmak istediğiniz Google hesabını seçin.

Not: Cihazınızdaki ikinci hesaba giriş yaptığınızdan emin olun.

Adım 5: Hesabı seçtikten sonra Kaydet düğmesine dokunun. Bu notu ikinci Google hesabına kaydedecek. Şimdi isterseniz, notu ilk hesaptan silebilirsiniz.

Benzer şekilde, diğer notları aktarmak için yukarıdaki adımları tekrarlamanız gerekir. Ne yazık ki, tüm notları aynı anda aktaramazsınız. Bu da yorucu olabilir.

2. Ortak Çalışan Özelliğini Kullanın

Bu özellik sayesinde notlarınızı başka hesaplarla paylaşmaya devam edebilirsiniz. Kullanıcılar paylaştığınız notları görür ve bunları değiştirebilir ancak bundan diğer hesaplar etkilenmez.

Telefonunuzdan Google Keep’i açın. Paylaşmak istediğiniz nota seçin ve üç nokta simgesine dokunun. Ortak Çalışan‘a dokunun. Bir isim veya e-posta yazın. Bir kişiyi nottan kaldırmak içinse Kaldır simgesine dokunun. Sağ üstten Kaydet‘i seçin.

3. Kopyala Yapıştır Yapın

Bu yöntem ise en basit olanı ancak notları başka telefona taşırken pratik olmayabilir. Eğer hesaplarınız arasında aktarım yapmak istiyorsanız, notları seçin ve kopyala deyin. Ardından aynı ekrandan diğer Google hesabınıza geçin yapın ve buraya yapıştırın deyin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum