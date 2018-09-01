iPhone: Telefonlarda IP Gizlemenin En Kolay Yolu

Her çevrimiçi olduğunuzda, IP adresiniz görünür olur. Yerel servis sağlayıcınız bunu görebilir, ziyaret ettiğiniz web siteleri görebilir ve dahası, herhangi bir bilgisayar korsanı veya güvenlik görevlisi bunu görebilir. IP adresleri adınızı ve adresinizi açığa çıkarabilir ve gizliliğinizi yok edebilir. İşte telefonlarda IP gizlemenin en kolay yolu.

Telefonlarda IP Gizlemenin En Kolay Yolu

IP adresinizi gizlemenin en etkili yolu bir sanal özel ağ kullanmaktır. VPN’ler iPhone / iPad’iniz ile internet arasında bir tünel oluşturur. Her bir trafik paketi bilgisayarınızı terk etmeden önce şifrelenir ve verilerinizi okunamaz baytlara dönüştürür. Bunlar önce İSS’nize ve ardındansa sizin için anonim bir IP adresi oluşturan VPN sağlayıcısına ulaşır. Böylece kimlik sorunları ve veri madenciliği çabalarına karşı ikili bir kalkan oluşturulur.

İyi bir VPN şu özelliklere sahip olmalı:

Geniş sunucu ağı.

Sıkı bir günlük tutmama politikası.

Yüksek hız oranı

iPhone, iPad ve diğer cihazlar için özel uygulamalar.

Sınırsız bant genişliği ve kotasız hız

1 – ExpressVPN – Hızlı ve Kullanıcı Dostu

ExpressVPN en hızlı ve en güvenlikli VPN sağlayıcılarından biri olarak bilinir. Şirket 94 farklı ülkede 2.000’den fazla sunucudan oluşan güçlü bir ağa sahip. Her bir sunucu, kendi IP’nizi gizleme konusunda size çok büyük miktarda özgürlük sağlayan binlerce kullanılabilir IP’ye sahip. Sunucuları istediğiniz sıklıkta değiştirebilir ve akıllı telefonlar, tabletler ve oyun konsolları dahil olmak üzere aynı anda en fazla üç cihaz bağlayabilirsiniz.

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2 – NordVPN – Güçlü Koruma

NordVPN, en iyi güvenlik ve gizlilik için yüksek hızlara ve tamamen özelleştirilebilir seçeneklere sahip. Hizmetle ilgili en etkileyici özelliklerden biri ağlarının boyutu. Liste her zaman büyüyor, ancak şu anda NordVPN, 62 farklı ülkede 4,500’den fazla sunucuya ev sahipliği yapıyor ve aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce IP adresi sunuyor. DDoS koruması, VPN üzerinden katmanlama ve çift şifreleme dahil, ek güvenlik için kullanabileceğiniz özel sunucuları bile var.

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3 – CyberGhost – Hızlı, Tehlikesiz, Güvenli

CyberGhost, sizi güvenli ve gizli tutmak için mükemmel bir şekilde tasarlanmış zengin özelliklere sahip inanılmaz bir VPN. 60 farklı ülkede 1200’den fazla sunucuyla, ihtiyacınız olan tüm hızı ve IP adreslerini sunar. Servisi sansür engellemelerini atlatmak veya yabancı ülkelerden film izlemek için kullanabilirsiniz. CyberGhost, bant genişliği veya hız konularında herhangi bir sınırlama getirmez.

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Not: Yukarıda verdiğimiz bazı VPN’ler iPhone’lar için ücretliyken, ücretsiz olanları kullanmak yeterli güvenliği sağlamayabilir. VPN açıkken kredi kartı gibi önemli bilgileri tarayıcıya girmek ücretsiz VPN’lerde daha sakıncalıdır. Bu bilgiler aynı IP’ye bağlı diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

Bu konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz. https://akillitelefon.com/forum