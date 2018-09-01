Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, yeni Galaxy J4 Prime ve Galaxy J6 Prime akıllı telefon modellerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Cihazların varlığı konusundaki kanıtlara Samsung Vietnam’ın destek sayfalarından ulaşılabildi.

Samsung Galaxy J4 Prime ve Galaxy J6 Prime Akıllı Telefonlar Yolda

Akıllı telefonların Prime olmayan versiyonları (Galaxy J4 ve Galaxy J6) bu yılın Mayıs ayında resmen duyurulmuş ve teknoloji mağazalarındaki yerini almıştı. Yeni cihazların Samsung’un Exynos 7570 yongaseti yerine Qualcomm’un Snapdragon yongasetlerini kullanacağı ifade ediliyor.

Galaxy J4 Prime ve Galaxy J6 Prime’ın kutularından Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkması bekleniyor. Samsung’un yeni akıllı telefonlarını ilk olarak Vietnam ve Hollanda’da kullanıcılarla buluşturması muhtemel.

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