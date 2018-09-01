Telefonda Anonim Mail Gönderme Nasıl Yapılır?

Kimliğinizi açığa vurmadan e-posta göndermek isteyebileceğiniz birçok durum olabilir. Ancak anonim e-postalar göndermek hayal edebileceğinizden daha zor olabilir. Tüm internet faaliyetlerimizle ilgili verilerin toplanmasından, şirketlerin veya hükümetlerin çevrimiçi ortamda insanları izlemesine kadar günlük hayatta anonim değiliz. Anonim bir e-posta göndermek ve gerçek kimliğinizin asla e-postanızla ilişkilendirilmesini istiyorsanız yapılacakları listeledik. İşte telefonda anonim mail gönderme adımları.

Telefonda Anonim Mail Gönderme

Çoğu insan gibi, arkadaşlarınızla ve ailenizle mesajlaşmak, haberleri ve bilgileri takip etmek için kullandığınız normal bir e-posta hesabınız vardır. Belki de özellikle hassas bilgiler üzerinden çalışıyorsanız, biraz daha yüksek güvenlik düzeyine sahip bir iş e-postanız da olabilir. Ancak, gerçekten bir e-posta gönderebilmeniz ve kimsenin kimliğinizi takip edemeyeceğini veya mesajlarınızı okuyamayacağını bilmeniz gerekiyorsa ne olur?

Örneğin, belki de bir gazeteci ile iletişime geçmeniz gerekiyor ancak kaynak olarak adlandırılmak istemiyorsunuz. Ya da şirketinizin yasadışı ya da ahlaksız davranışlarını ihlal etmeniz gerekiyor, ancak işinizi tehlikeye atmak istemiyorsunuz. Ya da belki de kendi mahremiyetinize çok değer veren ve bireyler, onların tercihleri ​​ve çevrimiçi aktiviteleriyle ilgili büyük miktarda verinin toplanmasını açığa çıkarmak istiyor olabilirsiniz.

Bu durumlarda, anonim bir e-postaya ihtiyacınız olacak. Gerçek kimliğinize bağlı olmayan bir anonim e-posta hesabı veya bir kerelik bir anonim e-posta hesabı isteyebilirsiniz.

Temel Çözüm: Sahte Bilgilerle bir E-posta Hesabı Oluşturun

Anonim bir e-posta göndermenin en hızlı ve kolay yolu Gmail, Hotmail veya Outlook gibi bir sağlayıcıyla bir hesap oluşturmak ve sadece sahte bilgilerile doldurmaktır. Genellikle sahte bir isim ve yer kullanabilirsiniz ve aynı sağlayıcıdan kolayca iki hesap sahibi olabilirsiniz. İkinci bir hesabınızı tarayıcınızdaki gizli sekmeyle açın. Böylece ana hesabınızdan çıkış yapmak zorunda kalmadan ikinci hesaba erişebilirsiniz. Daha sonra e-postalarınızı yeni hesabınızdan normal bir şekilde gönderebilirsiniz.

Bu yaklaşımdaki sorun, çoğu kez bir hesap açarken kimliğinizi doğrulamanız istenecektir. Bazen mevcut bir e-posta adresi vermeniz veya cep telefonu numaranızı, Facebook giriş bilgilerinizi veya diğer tanımlayıcı bilgilerinizi paylaşmanız gerekir. Sadece birkaç geçici e-posta göndermeniz gerekiyorsa, e-posta sağlayıcısı dışında bu bilgileri görebilecek kimse olmadığından sorun değildir. Ancak, çevrimiçi faaliyetlerinizle ilgilenebilecek üçüncü taraflar karşısında (bunlara bakacak kapsamlı kaynaklara sahip kimseler) gerçekten anonim olmak istiyorsanız, o zaman bu problem olabilir. Anonimlik hakkında ciddi endişeleriniz varsa, bunun yerine aşağıdaki yöntemi kullanmalısınız.

Gelişmiş Çözüm – Anonim Şifreli E-posta Hesabı Oluşturun

TorGuard, Mailnesia, Mailinator, Hushmail ve daha fazlası gibi birçok farklı anonim e-posta servisi vardır. Ancak en popüler ve kullanımı kolay olan ProtonMail’dir. Bu posta hizmetine internet gizliliğini korumak için tasarlanmış bir tarayıcı olan Tor, diğer adıyla “Onion Router” aracılığıyla erişilebilirsiniz. Gizlilik konusunda ciddiyseniz, Tor’u zaten kullanmalısınız, bu nedenle tarayıcıyla uyumlu bir posta servisine sahip olmanız fazladan yararlı olacaktır.

ProtonMail hesabı oluşturmak için herhangi bir bilginizi vermek zorunda değilsiniz. Tek ihtiyacınız olan bir kullanıcı adı ve şifre. Ayrıca e-posta gönderdiğinizde uçtan uca şifreleler (WhatsApp gibi), bu da mesajınızın alıcının dışında bir kimse tarafından okunması imkansız olduğu anlamına gelir. Şirket, güçlü bireysel gizlilik yasalarına sahip olan İsviçre’de yerleşiktir. Bu nedenle, yasal gereçlerle şirketin verilerinizi paylaşmadığından emin olabilirsiniz. Ayrıca, Android ve iOS için şifrelenmiş e-postalar göndermeye yarayan uygulamalarının yanı sıra web tarayıcısı görevi gören çözümleri de var.

Tek Bir Anonim Mail Gönderme

Telefonda anonim mail gönderme dahil olmak üzere tüm platformlarda kullan at mantığında tek bir e-posta adresi oluşturmayı seçebilirsiniz. Bunun için https://anonymousemail.me/ yardımınıza koşuyor. Kullanması çok basit: To alanına postanızı alacak adresi ve Subject alanına ise konuyu girin. Servis İsim kullanma ve postanız açıldığında bildirim alma gibi bazı ücretli özellikler de sunar.

Hizmet ücretsiz ancak giden e-postalar, e-postayı oluşturmak için kullanılan web sitesini gösteren bir imza içerir. İmzadan kurtulmak istiyorsanız, imzasız sürümün kilidini açacak ücretli hesap alabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili daha fazla sorunuz varsa forum sayfamızı kullanabilirsiniz. https://akillitelefon.com/forum