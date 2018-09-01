WhatsApp Web masaüstü uygulaması yayımlandığından bu yana büyük beğeni topluyor. WhatsApp Web Türkçe arayüze sahip ve nasıl indireceğinizi merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Kullanıcıların merak ettiği bir başka konu ise WhatsApp Web ile yeni kişi eklemek.

WhatsApp Web ile Yeni Kişi Eklemek

Birkaç yıl önce WhatsApp, popüler uygulamasını bilgisayarda kullanılabilir hale getirdi. Özellikle masaüstü bilgisayarda çalışan ve burada ciddi zaman harcayan insanlar için büyük fayda sağlıyor. Şimdi WhatsApp Web ile yeni kişi eklemek nasıl yapılır buna göz atalım.

1. InTouchApp

InTouchApp, Android ve iOS için kullanılabilen bir kişi yöneticisi. Her iki platformdaki süreç aynı. O nedenle Android’i kılavuz alacağız.

Play Store’a gidin ve aşağıdaki bağlantıyı kullanarak uygulamayı yükleyin.

InTouchApp Android indir.

İndiğinde uygulamayı açın. Uygulamanın kişileri eşitlemesi için yeni bir hesap oluşturun. E-posta adınız, WhatsApp’ınıza bağlı numara ve isminiz kayıt işlemini tamamlamak için gereklidir.

Hesabınızı oluşturduktan sonra profil sayfanıza erişmek için uygulamanın üst kısmındaki (ortadaki) profil resminizi tıklayın ve daha sonra Ayarlar’ı simgeleyen sağ üstteki dişli sembolüne dokunun.

Accounts altından ve accounts to sync seçeneğine dokunun ve Gmail kimliğinizi eşitlemek için Google Contacts‘ı açık hale getirin. WhatsApp Web üzerinden bir kişiyi kaydettikten sonra yeni veriler Android telefonla bu sayede eşitlenecek.

Uygulamayı indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Ancak uygulama içi satın alımlar mevcut. Yine de bu adımlar ücretsiz olarak yapılabiliyor.

iPhone’da benzer bir işlemi izlemeniz gerekiyor. Bunun için uygulamayı aşağıdaki linkten indirin. InTouchApp’in veri eşitleme özelliğini açmak için Ayarlar uygulamasından gerekli izinleri verdiğinizden emin olun.

InTouchApp iOS indir.

Akıllı telefonunuz tüm basılı ve giyinmiş. Şimdi masaüstünüzdeki Chrome’a ​​geçelim.

2. WhatsApp Lead Manager

Lead Manager adından da anlaşılacağı gibi kişileri yönetmenize ve bunları buluta kaydetmenize izin verir. WhatsApp Lead Manager uzantısı InTouchApp’ı oluşturan aynı adamlardan geliyor.

Google Chrome’u açın ve aşağıdaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp Lead Manager uzantısını yükleyin.

Uzantıyı yükledikten sonra, durum çubuğunuzda uzantının bir simgesi görünecek. Hepsi bu kadar.

InTouchApp Chrome indir.

Bir kişiyi WhatsApp Web kullanarak kaydetmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Şimdi yapmanız gerekenlere geçelim.

3. WhatsApp Web ile Kişileri WhatsApp’a Kaydetme

WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp Web‘i bilgisayarınızda yeni bir sekmede açın. Giriş yapmadıysanız bir QR kod göreceksiniz. Bu kodu taramak ve cep telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını kullanın.

Uygulamanın sağ üstüne dokunun ve WhatsApp Web‘i seçin sonra kamerayı ekrandaki koda tutun.

Telefonunuz WhatsApp Web sayfasında gösterilen kodu doğru bir şekilde tararsa, oturum açmış olursunuz. Ardından, kişilerinizi ve sohbetlerinizi tarayıcıda görebilirsiniz.

Bilinmeyen bir numaradan yeni bir mesaj aldığınızı varsayalım. Muhtemelen yeni bir müşteri veya satıcı olabilir.

Daha önceki adımda kurduğumuz InTouchApp uzantısına tıklayın. İlk sefer için giriş yapmanız gerekecek. Giriş yapmak için e-posta kimliğinizi, cep telefonu numaranızı veya hesap isminizi kullanabilirsiniz.

WhatsApp Web üzerindeyken uzantıya tekrar tıklayın ve Save Contact seçeneğini göreceksiniz. Kişinin bilgilerini girin ve kaydedin. Bu ayrıntıları eşitlemek birkaç dakika sürebilir.

seçeneğini göreceksiniz. Kişinin bilgilerini girin ve kaydedin. Bu ayrıntıları eşitlemek birkaç dakika sürebilir. Yeni kişi, telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasında ve Kişiler uygulamasında görünür olacak. Eşitleme tamamlandıktan birkaç dakika sonra yeni kişiyi WhatsApp Web’de göreceksiniz.

InTouchApp iş unvanı veya şirket gibi diğer ayrıntıları eklemenize de izin verir. Ayrıca kişiyle ilgili gerekliyse daha sonra hatırlamanız için bir takım notlar girebilirsiniz. WhatsApp Web ile yeni kişi eklemek ya da WhatsApp Web ile yeni kişi kaydetmek hakkında bilinmesi gerekenler bunlardı.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın: https://akillitelefon.com/forum