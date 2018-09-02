Akıllı Telefon İçin Ekran Koruyucunun Önemi Nedir?

Günümüzdeki akıllı telefonların fiyatlarının artmasıyla birlikte kılıf ve ekran koruyucunun da önemi artmaya başladı. Biz de bugün akıllı telefon için ekran koruyucunun olumlu ve olumsuz yanlarını ve gerçekten ihtiyacınızın olup olmadığını anlatmaya çalışacağız.

İlk olarak ekran koruyucunun ne demek olduğunu söylemek gerekiyor. Ekran koruyucu, telefon ekranınızı boydan boya kaplayan ve çizilmelere, darbelere kırılmaya karşı ek koruma sağlayan plastik veya cam maddedir. Bu koruyucuları üretildiği malzemeye ve üretim kalitesine bağlı olarak farklı fiyat aralığından satın alabilirsiniz. Ekran koruyucu doğrudan telefonun ekranına uygulanır ve ek koruyucu tabaka sağlar. Yani bir bakıma ‘ekranın hava yastığı’ olarak da bakabilirsiniz.

Telefon Ekranının Kendi Koruyucusu Yeterli mi?

Bildiğiniz üzere telefon ekranlarının boyutlarının büyümesiyle birlikte içerisindeki koruyucuları da güçlenmeye başladı. Eski model cihazların ekranları kolayca kırılabiliyorken günümüzde Gorilla Glass sayesinde daha iyi koruma sağlanabiliyor. Telefon içerisindeki Gorilla Glass koruyucuları yüksek kaliteyi sağlasa bile çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylemek mümkün olmuyor. Bundan dolayı da zaman içerisinde telefon ekranınızda çizikler oluşabiliyor.

Ufak tefek çizikleri engellemek ve çarpmalara karşı artı güvenlik sağlamak istiyorsanız ekran koruyucu kullanmanızı öneriyorum.

Ekran Koruyucunun Olumlu ve Olumsuz Yanları Nedir?

Ekran koruyucunun her şeyden önemli yanı telefonunuzu çarpma, vurma veya çizilme durumlarında birinci dereceden koruyor olmasıdır. Ayrıca telefonunuzu düşürdüğünüz zamanlarda ilk olarak ekran koruyucu kırılacağı için tehlikeye karşı artı önlem almış oluyorsunuz.

Bunun dışında ekran koruyucusu sayesinde telefonunuzu anahtarla veya madeni parayla aynı cebinizde taşıyabilirsiniz. Fakat olumsuz yanlarının ilk sırasında ise ekran çözünürlüğünü düşürmesi bulunuyor. Özellikle parmak izi konusunda sınıfta kalan bu ekran koruyucularının ekran üzerinde yağlanma yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz.

Ayrıca ekran koruyucularının fiyatına göre de farklılık gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Özellikle Çin malı olarak nitelendirilen ve markasız olan koruyucular üst düzey güvenlik sağlayamıyorken rahatlıkla kırılabildiklerini dile getirebiliriz. Ancak belirli markaların üretmiş olduğu koruyucuların daha sağlam olduğunu, hatta bilerek fırlatsanız bile kırılmayacağını iddia ettiklerini söylemek mümkün.

Ekran Koruyucusuna İhtiyacım Var Mı?

Eğer yeni bir telefon almış ve onu korumak istiyorsanız mutlaka bir ekran koruyucu taktırmanız mantıklı olacaktır. Tabii ki ekran koruyucunuz olmadan da telefonunuzu kullanabilirsiniz ancak bunun daha fazla risk barındırdığını da atlamamak gerekiyor.

Peki ya siz ekran koruyucular hakkında ne düşünüyorsunuz, gerçekten kullanılması bir ihtiyaç mı? Konu hakkındaki forum sayfamıza göz atmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi ihmal etmeyin!