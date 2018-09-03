Tüm telefonlar (evet, iPhone’lar da) zamanla yavaşlar. Cihazınız çeşitli uygulamalarla dolup depolama alanı tükenmeye başladığında, bu kaçınılmaz bir hal alır. Elbette yavaş bir telefondan daha sinir bozucu bir şey olamaz. Peki yavaşlayan telefonu hızlandırma yolları nedir?

Android: Yavaşlayan Telefonu Hızlandırma Yolları

Cihazınızın neden gerektiği gibi çalışmadığını tam olarak anlamak zor olabilir. Eksik donanımlardan arka plan işlemlerinin aşırılığına kadar birçok şey örnek gösterilebilir. Android bu günlerde donanım ve genel işletim sistemi iyileştirmelerinde yapılan ilerlemelerle sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ancak tipik yavaşlık sorunları zaman zaman ortaya çıkabiliyor.

İpucu 1 – Kullanılmayan Uygulamaları Kaldırın

Uygulama bağımlısıysanız ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla sayıda uygulamaya sahip olursunuz. Bu uygulamalar sadece depolama alanını kaplamakla kalmaz, çoğu zaman arka planda gizlice çalışarak değerli sistem kaynaklarını tüketir. Kullanılmayan uygulamaların telefonunuzu gereksiz yere yavaşlatıp yavaşlatmayacağını öğrenmenin en iyi yolu, Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirerek çalışan işlemlerin ve hizmetlerin tam listesini görüntülemektir. Bu liste, kullanılmayan uygulamalara ait işlemlerle dolmuşsa, bunları kaldırarak anında performans artışı sağlayın.

Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirdikten sonra, Ayarlar’a gidin ve “Geliştirici Seçenekleri” düğmesine dokunun. Ardından cihazınızda çalışan tüm uygulamaları ve hizmetleri görüntülemek için “Çalışan Hizmetler”i seçin. Listede ilerlemek ve kullanmadığınız uygulamaları not etmek için bir dakikanızı ayırın. Ardından ayarlar menüsünden “Uygulama Yöneticisi”ni seçmek için geri dönün ve bunları kaldırın. Cihazınıza bağlı olarak, bu menüler biraz farklı olabilir. Aşağıdaki resimlerde, Xiaomi Mi Max 2’de nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

İpucu 2 – Farklı Bir Uygulama Başlatıcısı Kullanın

Üreticiler, kendi ağır aksak uygulama başlatıcılarını Android telefonlarında kullanmakta ısrar ediyor. Bazı OEM başlatıcıları yararlı özellikler eklerken, çoğu zaman iyi bir şekilde optimize edilmiyor, nadiren güncelleniyor ve günlük kullanımda yavaşlığa sebep olan gereksiz işlevler ekliyor.

Varsayılan başlatıcınızın sizi yavaşlattığından şüpheleniyorsanız, hızı ve verimliliği göz önünde bulundurularak geliştirilen üçüncü taraf alternatifleri deneyin. En iyi başlatıcılar hafif olanlardır ve bireysel ayarlarınızı ve özelliklerinizi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize izin verir.

Kişisel favorimiz Microsoft Launcher. Sadece hızlı değil, aynı zamanda “PC’den devam etme” ve görsel efektleri devre dışı bırakan yüksek performans modu gibi çeşitli özelliklerle geliyor.

İpucu 3 – Animasyonları Devre Dışı Bırakın

Varsayılan olarak, Android çeşitli uygulamalar arasında geçiş yaparken animasyonlar kullanır. Bu animasyonları zaman içinde cihazınızın yavaşlamasına neden olabilir. Telefonunuzu daha hızlı hale getirmek için yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri animasyonları azaltmak veya tamamen devre dışı bırakmaktır.

Animasyon ayarlarını değiştirmek için, Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirmeniz gerekiyor. Ardından ayarlar menüsünden “Geliştirici Seçenekleri”ni seçmek için geri dönmeniz ve aşağıdaki ayarları bulana kadar kaydırmanız gerek:

Pencere animasyon ölçeği

Geçiş animasyon ölçeği

Animasyon süresi ölçeği

Her biri için “Animasyonları Kapat”ı seçin ya da animasyon ölçeğini 0.5x olarak ayarlayın.

İpucu 4 – Boş Depolama Alanı Açın

Düşük depolama ile telefonunuzu kullandığınızda bir tür yavaşlıkla karşılaşabilirsiniz. Android’in günlük görevleri yerine getirmek için her zaman küçük bir depolama alanına ihtiyacı vardır. Bir sürücüde yer alan binlerce dosyayı sürekli olarak yüklemek ve onlara referans vermek her zaman bir miktar kaynak gerektirir. Yeni dosyalar, uygulamalar, güncellemeler ve medyalar derken depolama alanı hızlıca şekilde dolabilir.

“Ayarlar” menüsünü açıp “Depolama” seçeneğine dokunarak cihazınızın depolama alanının neler tarafından işgal edildiğini görebilirsiniz. Buradaki başlıklar şunlardır:

Önbelleğe alınmış veri

Resimler ve Videolar

Ses

Uygulamalar ve uygulama verileri

Önbelleğe alınmış veriler, sıkça erişilen verilerin bitlerini saklayarak genel kullanımı hızlandırmaya yarar. Böylece tekrar tekrar indirilmelerine gerek yoktur. Bununla birlikte, cihazınız doluysa, önbelleğe alınan veriler istemeden cihazınızı yavaşlatır. Önbelleğe alınan veriler bozulmuşsa veya hata içeriyorsa, uygulamaların donmasına da neden olabilir. Önbelleğe alınmış verileri temizlemek, depolama alanını boşaltmanın ve hatalı davranan uygulamaları düzeltmenin kolay bir yoludur. Tek yapmanız gereken “Önbelleğe alınmış veriler”e dokunmak ve silinmesi istediğinizde “Tamam”ı seçmek.

Fotoğraflar ve diğer medyalar çok fazla yer kaplıyorsa, her şeyi yerel depolama birimine yedekleyebilir veya kaydedildikten sonra dosyaların cihazınızdan otomatik olarak silinmesini sağlayan bir bulut depolama uygulaması kullanabilirsiniz. Google’ın çözümü olan Google Fotoğraflar, fotoğraflarınızı ve videolarınızı 16 megapiksel ve 1080p’ye kadar ücretsiz ve sınırsız şekilde otomatik olarak yedekler. Bunun da ötesinde, mevcut Google Drive depolama alanınızı kullanır.

Çok sayıda uygulamadan müzdaripseniz işe oyunları kaldırmakla başlayın. Gereksiz bulduğunuz uygulamaları elle temizlemeye başlayabilir veya Google’ın Files Go gibi depolama yöneticilerini kullanarak uygulamaları daha hızlı şekilde kaldırabilirsiniz.

İpucu 5 – Uygulamaların Hafif Sürümlerini Kullanın

Favori uygulamalarınız güncellendikçe, genellikle boyutları artar ve eskisinden daha yavaş çalışmasına neden olacak özelliklerle gelir. Bu güncellemelerin bazıları, uygulamaları daha alt donanımlarla uyumsuz yapabilir. Sonuç olarak, birçok popüler uygulama artık en temel özelliklere sahip Lite takma isimli alternatif sürümlerle geliyor.

Facebook, hem Facebook uygulamasının hem de Messenger uygulamasının Lite yani hafif sürümünü sundu. Her ikisi de hızlı ve verimliler. Ayrıca büyük sürüme kıyasla herhangi bir şeyden mahrum kalıyor gibi hissettirmiyor.

Diğer popüler lite uygulamaları aşağıdaki gibidir. Performansta küçük artışlar sağlamak için bunları kullanabilirsiniz:

Yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri böyleydi. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum