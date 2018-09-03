Android: Bataryayı Kalibre Ederek Pil Ömrünü Artırma

Pil ömrü, herhangi bir telefon veya tablet için en önemli şeylerden biridir. Gün ortasında şarj cihazınıza ihtiyacınız oluyorsa, Android pilinizi yeniden kalibre etme zamanı gelmiş olabilir. Şimdi bataryayı kalibre ederek pil ömrünü artırma yönteminden bahsedelim.

Bataryayı Kalibre Ederek Pil Ömrünü Artırma

Kalibrasyon ya da diğer adıyla yeniden ayarlama işlemi oldukça yararlı olabilir. Telefonunuzun pil ömrünü uzatabilir ve batarya performansına olumlu etki edebilir.

Neden Android Pilimi Kalibre Etmeliyim?

Yeniden kalibrasyonun amacı nedir? Android’in yanlış okumalar yapmadığından emin olarak, ekranın üstüne çıkan kalan pil ömrünüzü doğru şekilde görmenizi sağlar.

Hem telefonlar hem de tabletler de işe yarar. Pil gücünüz sürekli bir uyarı olmaksızın tükeniyorsa veya pil ömrünüz aniden azalıyorsa bu yolu uygulamaya çalışın.

Android Pil Kalibrasyon Adımları:

Pilinizi yeniden kalibre etmek oldukça basittir. Aşağıdaki adımları uygulayın.

Telefonunuzun pili tamamen boşalsın. (Tamamen boşalana kadar açık tutmaya devam edin.)

Telefonunuzu bir şarj cihazına takın ve tam olarak şarj edin. Şarj sırasında kapalı tutun.

Şarj cihazını fişten çekin ve cihazı açın.

Telefonunuz muhtemelen yüzde 100 olmayacak. Şarj cihazını tekrar şarj edin ve tamamen şarj olmasını bekleyin.

Şarjın ne olduğunu görmek için telefonu yeniden başlatın. 100’e yaklaşmak için bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. (Yani şarj edin, fişi çekin, yeniden başlatın ve pil okumasını kontrol edin.)

Şimdi pilin tamamen boşalmasını ve cihazınızın doğal olarak kapanmasını beklemek zorundasınız.

Telefonunuzu yeniden şarj ettiğinizde, artık kalan pil ömrünün doğru bir şekilde okuması gerekiyor.

Android pilinizi yeniden kalibre etmek kesinlikle zaman ayırmaya değer. Pilinizin kapasitesini artırmayacağı doğrudur ancak en azından artık hiçbir sebep yokken telefonunuzun aniden kapandığını görmezsiniz.

Pilin kendisinde bir sorun varsa, uzun vadede bir değiştirme genellikle en iyi seçenektir. Öyle olsa bile ne kadar kapasitenin kaldığını isabetli şekilde bilmek her zaman iyidir.

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