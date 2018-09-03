Android İçin En İyi İnternetsiz Oyunlar

Belli bir grafik kalitesinin üzerindeki oyunların çoğu internet kullanımı ister ve sizi online oynatmak için çeşitli yollar arar. Ancak biz bu yazımızda Android pazarına sunulmuş en iyi internetsiz oynanabilen oyunları derledik. İşte dev liste:

Android oyun pazarında hangi kategorideki oyunlar popüler olursa olsun, internetli oynanma zorunluluğu asla değişmiyor. Bunun temel nedeninde ise geliştiricilerin oyun içerisinde reklam ile para kazanma isteği yatıyor. Fakat bu yazımız sayesinde internete ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz en iyi oyunları göreceksiniz.

Android Cihazınızda Oynayabileceğiniz İnternetsiz Oyunlar

Implosion: Never Lose Hope

Rayark’ın bu harika aksiyon oyununda, uzaylı mutantların salgınından insanlığı kurtarmakla görevli ekibe liderlik yapıyoruz. Kontrolündeki Avalon adındaki ekip ile insanlığın son umudu olarak gezegene doğru yola çıkmalısın.

Kingdom: New Lands

Bu oyun yeni arazileri keşfetmek ve sıfırdan yeni yerleşimler inşa etmek üzere bir liderin rolünü üstleneceğiniz retro piksel grafikleri olan bir strateji yapımıdır. Vahşi doğada rastgele köylülere para bırakan göçebe bir kral fikrini, senaryoya çeviren oyunun zorlayıcı olduğunu söylemek gerekiyor.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey’de sandboarding keyfi yapıyorsunuz. Rüzgarlı kumulların üzerinden uçuyor, kanyonların üzerinden geçiyor, sıcak hava balonlarının üzerinden zıplıyor, taş duvarlardan geçiyorsunuz.

Thimbleweed Park

Thimbleweed Park bir sürü modern özellik ile birlikte fantastik bir okul macera oyunudur. Monkey Island ve Maniac Mansion’ı yaratan Ron Gilbert ve Gary Winnick’in eseri bu modern gizem-macera oyununda, tuhaf bir kasabanın sürreal sırlarını keşfet. Derinlere indikçe işler daha da tuhaflaşıyor. Detaylar ortaya çıktıkça olaylar sorun haline dönüşüyor.

Crashlands

Crashlands bir üs inşa etme, düşmanlarınızı yenme ve sonunda uzaya geri kaçma misyonuyla tehlikeli bir gezegende başrol oluşturan fevkalade iyi tasarlanmış bir oyundur. Savaş sistemi basit ve eğlenceli olduğu için kaynakları toplamanızı ve üs eşyalarınızı geliştirmenizi kolaylaştırır.

XCOM: Enemy Within

Düşman olarak yabancı canavarların ordularını indirmekle görevlendirilmiş bir askeri takımını kontrol ettiğiniz, grafiksel olarak etkileyici bir taktik strateji oyunudur. Öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor olan XCOM’un misyonları gittikçe zorlaşacak. Fakat takımınızı teknoloji, güçlü silahlar ve yeni askerler ile yükseltme şansına da sahip olacaksınız.

Into The Dead

Biraz korkmak ister misin? Bu oyunda ölümsüzlük kuralının olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya gömülüyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey var, olabildiğince uzun süre koşmayı deneyin, ama ne kadar süre hayatta kalmayı başaracaksınız?

Plague Inc.

Hiç insanlığı yok etmek için bir virüs yaratmayı hayal ettiniz mi? Ne olursa olsun Plague Inc. strateji ve kıyamet sonrası türlerini birleştiriyor. Bu oyunda, dünyadaki nüfusu ölümcül bir virüsle enfekte etmeyi denemelisiniz ve 12 erişilebilir tip arasından seçim yapmalısınız.

Minecraft: Pocket Edition

Meşhur Minecraft oyununun Android sürümünde eğlenmek ister misiniz? Etkileyici yapılar ve mekanizmalar yaratın ya da yeni öğeler keşfedip ve daha güçlü donanımları ortaya çıkarın. Ayrıca isterseniz hayatta kalma modunda kendinizi test edin.

Limbo

Limbo, kız kardeşi arayışı içinde yalnız, tek renkli bir dünyaya giren genç bir çocuğun kontrol edildiği bir 2 boyutlu platform oyunudur. Limbo’nun dünyası hüzünlü, ürkütücü ve güzelken internet bağlantınız olmadığını anlamadan esrarengiz hikayesine dalmış olacaksınız.

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