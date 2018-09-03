Her Android güncellemesinde, genellikle kullanıcıların merak ettiği şey pil ömrü olur. Örneğin birçok Galaxy S7 kullanıcısı, Oreo güncellemesini aldıklarından beri batarya sorunları yaşıyorlar. Pil performansı bu anlamda akıllı telefonlar için çok önemli. Telefonların batarya ömrünü uzatma nasıl yapılır bundan bahsedelim.

Android: Telefonların Batarya Ömrünü Uzatma

Bu sorundan sıkıntı çekmeyebilirsiniz, ancak telefonunuzun pilinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için neler yapabileceğinizi merak edebilirsiniz. Android telefonunuzun pilinin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Kullanılmadığında Bluetooth ve Wi-Fi’yi Devre Dışı Bırakma

Cihazınızı kullanmadığınızda cihazınızın Wi-Fi ve Bluetooth’unu kapatmak, pilinizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Bu iki özellik düşük bir sinyale sahipse daha fazla pil tüketir. Bluetooth’u devre dışı bırakmak için, “Ayarlar -> Bağlı cihazlar” a gidin ve Bluetooth’u kapatın.

Cihazınızın Wi-Fi ayarlarını yönetmek için, “Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Wi-Fi” bölümüne gidin. Bağlantıyı kesmek için Wi-Fi seçeneğini devre dışı bırakın.

Kullandığınız ağı unutmak isterseniz, bağlı olduğunuz Kablosuz ağa basılı tutun ve “Unut” u seçin.

Wi-Fi’yi Otomatik Olarak Açma

Android Oreo’da, Wi-Fi’nizi bilinen bir kayıtlı konumda otomatik olarak açacak yeni bir özellik var.

Bu Wi-Fi’nizi her zaman kapalı tutabileceğiniz ve evde veya işteyken otomatik olarak açabileceğiniz anlamına gelir.

“Ayarlar -> Ağ ve İntenet -> Wi-Fi Bağlantısı -> Wi-Fi Tercihleri” ile gerekli ayarlara erişebilirsiniz. “Wi-Fi’yi otomatik aç” seçeneğini AÇIK olarak değiştirin.

Arka Planda Çalışan Uygulamaları Devre Dışı Bırakma

Bir uygulamanın arka planda yayınlanmasını devre dışı bırakırsanız, herhangi bir bildirim alamazsınız. Denemek isterseniz, “Ayarlar> Uygulamalar ve bildirimler> Uygulama bilgisi> Bir uygulama seçin” e gidin.

Seçtiğiniz uygulama Android Oreo için optimize edilmediyse, Arka Plan Etkinliği yazan bir seçenek görmelisiniz. Bu seçeneği kapatın. Pil optimizasyon seçeneğine dokunarak uygulamanın optimize edilmediğini iki kez kontrol edebilirsiniz.

Oreo’nun Pil Tasarruf Modunu Açın

Android Oreo’nun ayarlarında kendi pil tasarrufu modu vardır. Etkinleştirmek için “Ayarlar -> Pil -> Pil Tasarrufu” na gidin.

Uyarlamalı Parlaklığı Devre Dışı Bırakma

Uyarlanabilir parlaklık, telefonunuzun pilinin normalden daha hızlı tükenmesinin nedenlerinden biridir. Yardımcı bir özelliktir ancak genellikle parlaklığın gerekenden daha yüksek olmasını sağlar. Bu özelliği kapatmak için, “Ayarlar -> Ekran -> Uyarlamalı parlaklık” a gidin.

Titreşimi Devre Dışı Bırakma

Telefonunuz, titreşirken gerekenden daha fazla güç kullanır. Bu yüzden çağrı geldiğinde haptik geri bildirimi ve titreşim özelliğini kapatmak iyi bir fikirdir. Dokunsal geri bildirimi nasıl kapattığınız, kullanmakta olduğunuz klavyeye bağlı olacaktır. Örneğin, Gboard’u ele alalım.

Bu klavyede özelliği kapatmak için, “Ayarlar -> Sistem -> Diller ve giriş -> Sanal klavye -> Gboard -> Tercihler -> yoluyla titreşimi kapatın.

Bir çağrı geldiğinde titreşim özelliğini devre dışı bırakmak için, “Ayarlar -> Ses” seçeneğine gidin ve aramalar için titreşimi devre dışı bırakın. Biraz daha fazla aşağı kaydırın ve aynı zamanda hafifçe dokunarak açın.

Uygulama Önbelleğini Temizle

Uygulama önbelleğini temizleyerek, yalnızca telefonun pil ömrünü artırmaz genel performansına da katkıda bulunursunuz. Bir uygulamanın önbelleğini temizlemek için, “Ayarlar -> Depolama -> Diğer uygulamaları seçin -> Önbelleği Temizle” seçeneğine gidin. Her uygulamanın önbelleğini temizlemeniz gerekmediğini unutmayın.

Bazı Klasik Pil Tasarrufu İpuçları

Karanlık bir duvar kağıdı kullanmanın pil ömründen tasarruf etmenize yardımcı olacağını duymuş olabilirsiniz. Ekran parlaklığını olabildiğince düşük tutmak ve Messenger gibi uygulamaların hafif sürümlerini kullanmak da çok yardımcı oluyor.

Pil hakkında

Nadiren Google Asistan’ı kullanıyorsanız kapatmanızın yardımı olacaktır. “Ayarlar -> Google -> Arama -> Ayarlar -> Telefon -> Google Asistanı Kapat” seçeneğine giderek devre dışı bırakabilirsiniz.

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