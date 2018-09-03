Android cihazınızla muhtemelen düzinelerce Wi-Fi ağına bağlanmışsınızdır. Okul, ev, iş, spor salonu, arkadaşlarınızın ve ailenizin evi ya da kafeler. Bu Wi-Fi şifrelerinden birini her yazışınızda, Android cihazınız bilgiyi güvenli bir şekilde saklar ve gelecekte kolayca erişmek için kaydeder. Şimdi Android’de WiFi şifresini görme nasıl yapılır ona bakalım.

Android’de WiFi Şifresini Görme

Tek sorun, cihazınızın kaydettiği kayıtlı Wi-Fi şifrelerini görememenizdir. Belki de bu ağlardan birine ikinci bir cihaz bağlamak istersiniz veya aynı hotspot’a giriş yapmak isteyen bir arkadaşınız vardır. Cihazınızın sakladığı şifrelere erişmenin bir yolu olmalı diye düşünüyor olabilirsiniz.

Bu nedenle geliştirici Alexandros Schillings, Android cihazınıza kaydettiğiniz her Wi-Fi şifresini görmenize izin veren bir uygulama ile bu sorunu çözmeye karar verdi. Uygulama root erişimi gerektirir, ancak bunun ötesinde, depolanan Wi-Fi şifrelerinizi bulmayı ve paylaşmayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.

Adım 1 – WiFi Key Recovery Yükleyin

Schillings’in uygulamasının adı WiFi Key Recovery ve ücretsiz olarak Google Play Store’dan indirilebilir. Root’lu cihazınıza yüklemek için uygulamayı arayın veya doğrudan aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

WiFi Key Recovery Android İndir

Adım 2 – Kayıtlı Wi-Fi Parolalarını Görüntüleme

WiFi Key Recovery’yi ilk başlattığınızda, uygulama Superuser erişimini isteyecektir. Açılan pencerede “Grant” a dokunun, daha sonra bağlandığınız tüm Wi-Fi ağlarını içeren bir listeye yönlendirilirsiniz. Burada her “psk” bir şifreyi gösterir.

Çok sayıda farklı Wi-Fi ağına bağlandıysanız listeniz uzun olabilir. Bu durumda, “SSID Quicksearch” alanını kullanarak belirli bir Wi-Fi ağını arayabilirsiniz.

3. Adım – Wi-Fi Şifresi Paylaşma

Bu şifrelerden birini başka bir cihazla paylaşmanız gerekiyorsa, birkaç seçeneğiniz var. Listedeki herhangi bir girişe dokunun ve ardından küçük bir menü açılır. Bu hem parola hem de tüm girdiyi göndermek için Android’in yerleşik paylaşım sistemini kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca, QR koduyla paylaşma seçeneği de var. Ancak ek bir uygulama yüklemenizi gerektirir.

Bu listeyi güvenli bir yerde saklamak isterseniz, cihazınızın donanım menüsü düğmesine (veya yazılım gezinme çubuğundaki üç noktalı menü düğmesine) dokunun. Buradan, tüm bu bilgileri içeren bir metin dosyası oluşturmak için “Dışa Aktar“ı seçin.

Buradan, dosyayı başka bir cihaza göndermek için Android‘in paylaşım menüsünü kullanabilir veya “To SD”yi seçerek metin dosyasının bir kopyasını cihazınızın depolama bölümüne kaydetmeyi tercih edebilirsiniz. Listeniz çok uzun değilse, ekran görüntüsü almak her zaman işe yarayabilir.

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